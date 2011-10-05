جزئیات بررسی فوت دانشجوی دانشگاه امیرکبیر/ زمان برگزاری مراسم ترحیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر برخی جزئیات فوت مرحومه آمنه زنگنه دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 89 این دانشگاه را اعلام کرد.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه ای اعلام کرد: تا امروز چهارشنبه 13 مهرماه موارد ذیل پیگیری و در حال بررسی، تجزیه، تحلیل و تصمیم سازی است که نتایج آن به اطلاع عموم دانشگاهیان خواهد رسید.

با هماهنگی دانشگاه و همکاری مجاری ذی ربط و خانواده محترم دانشجو، پیکر این دانشجوی عزیز به محل سکونت ایشان منتقل و مراسم کفن و دفن در حال پیگیری است.

پیگیری لازم برای بررسی علت حادثه و سایر ابعاد دیگر مربوط به حادثه با توجه به بعد قانونی کشف علت حادثه توسط نهادهای ذیربط و قانونی از جمله پزشکی قانونی در حال پیگیری است که به محض دریافت نتیجه گزارش به اطلاع عموم دانشگاهیان رسانده خواهد شد.





تصویر مرحومه "آمنه زنگنه" دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در پی ابراز تأسف و تألم دانشگاهیان و تأکید مضاعف آنها مبنی بر رسیدگی بصورت خاص، کارگروهی متشکل از جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نمایندگان دانشجویان تعیین و مقدمات برگزاری اولین جلسه برای عصر امروز چهارشنبه فراهم شده است.

به منظور روشن شدن ابعاد مختلف حادثه تیمی از کارشناسان فنی، تخصصی و اداری بصورت مستقل تشکیل و امروز قبل از ظهر محل مورد حادثه را بازدید کردند و در حال تنظیم گزارش هستند.

با عنایت به نکات مذکور و تأکید مضاعف دانشگاه مبنی بر بررسی موضوع و برخورد با متخلفان و مقصران حادثه در هر سطح از عموم دانشگاهیان از جمله دانشجویان عزیز درخواست به عمل می آید با حفظ آرامش و هوشیاری از دعوت در هرگونه اقدام برای برهم زدن نظم دانشگاه اعم از تعطیلی کلاسها و ایجاد تجمع خودداری کرده و دانشگاه را در حفظ آرامش و تداوم فعالیتهای آموزشی و پژوهشی یاری کنند تا ضمن پیگیری مسئله در فضای آرام از هر گونه تلاش هدفمند برهم زننده نظم عمومی دانشگاه ممانعت بعمل آید.

دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین اعلام کرد: مراسم ترحیم و ﻿یادبود مرحومه آمنه زنگنه را روز شنبه 16 مهر ماه از ساعت 12:30 الی 13:30 در محل مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.