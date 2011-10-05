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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۲

انواری خبر داد:

ایجاد 60 هزار فرصت شغلی در کمیته امداد

ایجاد 60 هزار فرصت شغلی در کمیته امداد

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) از ایجاد 60 هزار فرصت شغلی در 6 ماهه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری روز چهارشنبه در حاشیه همایش ملی تجلیل از سالمندان افزود: 100 هزار نفر از مددجویان تحت پوشش این نهاد در 6 ماه نخست امسال خودکفا شده اند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان امسال به 250 هزار فرصت شغلی افزایش پیدا می کند، تاکید کرد: پرداخت وامهای اشتغالزایی در استانهای کشور بین مددجویان کمیته امداد آغاز شده و مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امداد می توانند بدون همراه داشتن ضامن رسمی، وامهای خوداشتغالی دریافت کنند.

انواری گفت: مبلغ وامهای خوداشتغالی برای مشاغل خانگی 5 میلیون تومان و وامهای اشتغالزایی برای مشاغل صنعتی 10 تا 20 میلیون تومان است.

وی همچنین از پرداخت مابه تفاوت افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد در سال جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام مددجویان این نهاد در سراسر کشور مابه التفاوت افزایش مستمری سال 90 را دریافت کرده اند.

کد مطلب 1425322

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