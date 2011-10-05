به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان تهرانی بدون ملی پوشان خود؛ علی کریمی، جواد کاظمیان، مازیار زارع و علیرضا حقیقی راهی جزیره کیش می شوند.

برهمین اساس، بازیکنان، مربیان و کادر همراه پرسپولیس پنجشنبه چهاردهم مهرماه تهران را به مقصد کیش ترک می کنند. پرسپولیس روز شنبه در کیش یک دیدار دوستانه برگزار می کند و یکشنبه هفدهم مهرماه مصادف با ولادت امام هشتم (ع) به تهران بازمی گردد.

قرار بود تیم فوتبال پرسپولیس در زمان تعطیلی مسابقات لیگ برتر برای برپایی اردوی آماده سازی راهی امارات شود و در این کشور دیداری دوستانه را نیز برپا کند که با لغو اردوی امارات، کیش برای پیگیری تمرینات سرخپوشان انتخاب شد.