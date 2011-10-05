جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در این پیام آورده است: باز ای رازدان رمز آشنا، بانگ رحیل تاویل کلام وحی می‌آید و در دالان تاریخ ازل آباد، ابد بنیاد می‌پاید.

وی در این پیام افزوده است: نمی‌دانم صدای پای تبعید است یا تعمید، گمانم سهم عشاق است، آری سهم عاشقان اهل بیت (ع) و نور و طهارت، شد حوالت، کین چنین سلانه سلانه به سوی سرزمین نازنین سینه چاکان امیرالمومنین‌، رمز آشنایان کلام گوهرین آن حضور آن نور خیرالمرسلین، یعنی مردانی از خاک پاک سلمان، آن مسلمان، آن کرامت پیشه آزاده تا حشر بی‌کفو و بدیل، آن مرد خوش اصل و اصیل، آن خانه‌زاد خاندان عصمت و رحمت ولی با گام‌های خسته می‌آید و این تبعید، این هجران و این حرمان از آن صولت، صلابت وز مهابت‌ها نمی‌کاهد، عدو هم خیر می‌سازد، اگر لطف خدا خواهد، قضا اینگونه همدست قدر از راه می‌آید، رضا می‌گردد آن سلطان ملک ارتضا یعنی رضا.

حسینی در ادامه این پیام بابیان اینکه یک سال است بار رحل بسته، کاروان تا این زمان، تا این دهه کرامت، تاکه اینک با سلامت این امانت را که یک تحفه است از عشق و ارادت، وز هنر، فرهنگ تقدیم شما سازد، یادآورشده است: از هنرمندان و فرهیختگان و سینه سوختگان که این آتش به تلاش ایشان شعله‌ور است و گداخته‌تر، سپاس فراوان دارم.

از گردانندگان فصلی، و به طریق اولی متولیان اصلی" نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)" از صمیم دل، قدردانی می کنم و بر این جمع، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمامی مسئولان این نظام مقدس اسلامی را که دستی براین آتش داشته اند و دلی در این داستان گذاشته اند، می افزاییم.

در پایان این بیانیه آمده است: به همت و حمیت شما عزیزان، این جشنواره چونان ستاره، هم می درخشد و هم راه می نماید و باید که ایران اسلامی به مصداق حدیث نبی اکرم (ص)به ثریا سلطه یابد و چون ماه در آسمان معرفت به آل الله بر جهانیان بتابد.

همچنین یکی از اساتید دانشگاه تهران ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در بیانات و مناظرات رضوی که در فرهنگ سرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار شد، با تاکید بر آگاهی داشتن جوامع اسلامی از مناظرات و بیانات رضوی، گفت: صبوری در کلام از مهمترین ویژگیهای مناظرات ایشان بود.

عبدالله متولیان با بیان اینکه دوره امامت امام رضا(ع) همزمان با عصر شکوفایی علم و سرازیر شدن علوم بود، گفت: مناظرات آن حضرت با ادیان مختلف و در زمینه های متعدد موجب تبیین اسلام شد.

وی با اشاره به اینکه همزمان با آن دوره ادیان مختلفی ظهور کرد، عنوان کرد: در آن دوره علمای اسلامی احساس خطر می کردند که امام رضا(ع) شجاعانه وارد میدان شدند و با استفاده از علم بی بدیل خود از اسلام ناب محمدی(ص) حمایت کردند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه محافل علمی و مناظرات متعددی در دوره امامت آن حضرت در ایران تشکیل شد، ادامه داد: آن حضرت با ارتباط با بزرگان دین و مردم و حضور در جمع آنان سیره زندگی صحیح را به آنان یاد داد.

وی با اشاره به اینکه آن حضرت در تربیت مردم و شیعیان عنصر قانون و رعایت حقوق دیگران را مورد تاکید قرار می داد، اضافه کرد: رعایت بهداشت فردی و اجتماعی و تربیت انسانها از اولویتهای امام رضا(ع) بود.

متولیان افزود: امام رضا (ع) پرچم ارزشهای اسلامی را در ایران برپا کرد و این سیره را به شاگردان خود نیز تعلیم داد.

وی با تاکید بر اشاعه و ترویج مناظرات امام رضا(ع) در بین مردم و جوانان، افزود: لزوم رعایت عدالت در گفتار در مناظره با دیگران، نظم منطقی در گفتار پرهیز از سفسطه و صبوری در کلام از دیگر ویژگیهای مناظرات ایشان بود.

متولیان یادآور شد: امام رضا (ع) با صبوری تمام به مخاطبان خود فرصت می داد تا سخن بگویند.

وی مباحث مروبط به اعتقادات را از مهم ترین مناظرات آن حضرت عنوان کرد و گفت: امام رضا(ع) تنها امام معصومی بود که با صدای بلند امامت خود را اعلام کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دین اسلام دین منطق و استدلال است، ادامه داد: امام رضا(ع) با استدلال و منطق مخالفان را قانع می کرد.

متولیان به مقوله جنگ نرم در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: ما در عصر اندیشه قرار داریم و دشمن با تمام قوا به میدان آمده تا جوانان را از راه امامت و ولایت منحرف کند.