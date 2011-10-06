مدیران اجرایی خراسان رضوی پروژه های اشتغالزا را برای تصویب ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: با توجه به اینکه دور چهارم سفر هیئت دولت به استان در آینده ای نزدیک انجام می شود پروژه هایی که برای تصویب ارائه می شود باید با مطالعه و استدلال باشد.

وی به اهمیت جذب تمامی اعتبارات ملی توسط دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: مدیران دستگاه هایی که موفق به جذب کامل این اعتبارات نمی شوند باید با برگزاری جلسه با وزیر مربوطه برای رفع مسئله اقدام کنند.

وی به توفیقات اخیر دستگاه های اجرایی و مجموعه مدیریت استان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: رتبه سوم معاونت امور عمرانی استانداری در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه ها و جذب اعتبارات عمرانی، رتبه برتر استان در جشنواره شهید رجایی، رتبه اول استان در نمایشگاه علم تا عمل، برگزاری جشنواره پدافند غیر عامل و برگزاری هفته فرهنگی خراسان رضوی در مجموعه سعد آباد تهران از جمله این موفقیت ها است.

استاندار خراسان رضوی در خصوص تصویب قانونی مبنی بر دادن مجوز به استان برای فروش املاک مازاد دستگاه های اجرایی خبر داد وافزود: دستگاه ها می توانند از راه فروش املاک خود هزینه ی آن را صرف کارهای عمرانی و و یا صرف نیازهای مالی پروزهای دستگاه ها شود.

وی با اشاره به اینکه میلاد امام رضا در خراسان رضوی سال گذشته و سال جاری تعطیل است گفت:در این روز درواقع مردم پرکار تر می شوند و این تعطیلی به منظور استفاده بهتر مردم از این جشن بزرگ انجام شده است.

صلاحی خواستار شد تا شهرهای دیگر کشور با نام گذاری بلواری با نام امام رضا و خواهرش حضرت معصومه هر چه بیشتر فرهنگ رضوی را در کشور گسترش دهند.

وی در خصوص آبیاری مکانیزه نیز اظهار داشت: پس از انقلاب تا سال 89 به طورمیانگین 2 هزار و700 مورد آبیاری مکانیزه انجام شده و این در حالی است که این آبیاری باید در شهرستان های با بارندگی کم تر در اولویت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از اول شش ماهه سال جاری 5 هزار و500 هکتار آبیاری مکانیزه انجام شده است و 7 هزار هکتار نیز در دست اقدام برای این نوع آبیاری هستند.