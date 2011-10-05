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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

نماز جمعه این هفته تهران به امامت خاتمی اقامه می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت خاتمی اقامه می‌شود

نماز عبادی-سیاسی این هفته تهران به امامت حجت الاسلام سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اقامه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عبادی سیاسی این هفته ساعت 45: 10صبح روز جمعه با تلاوت قرآن آغاز خواهد شد.

سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سخنران پیش از خطبه های این هفته خواهد بود.

کد مطلب 1425330

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