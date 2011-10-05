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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

دستگیری 9 متخلف شکار و صید در آذربایجان شرقی

دستگیری 9 متخلف شکار و صید در آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: با انجام عملیات گشت و کنترل توسط گارد اجرایی و محیط بانی در مناطق شکار ممنوع آذربایجان شرقی، 9 متخلف شکار و صید دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیوک رئیسی، گفت: طی چند عملیات جداگانه شش نفر متخلف صید ماهی که در اطراف سد نهند، اقدام به صید غیر قانونی ماهی می کردند، دستگیر شدند.

وی افزود: پس از دستگیری این افراد ابزار و ادوات صید آنها ضبط شد، همچنین دو متخلف شکار و صید کبک در جاده قدیم اهر نزدیک سد شهید مدنی و یک متخلف دیگر در منطقه ی شکار ممنوع جزیره اسلامی با اسلحه غیر مجاز و لاشه ی 10 کبک شکار شده، دستگیر شدند.

مدیر کل حفاظت میحط زیست آذربایجان شرقی گفت: این متخلفان بعد از تشکیل پرونده و انجام مراحل قانونی، به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1425331

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