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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

در واکنش به‌یک ادعا مطرح‌شد:

تاکید مهدوی کنی بر ارائه تعریف صریح از مردودین فتنه88

تاکید مهدوی کنی بر ارائه تعریف صریح از مردودین فتنه88

رئیس مجلس خبرگان رهبری در واکنش به ادعای حضور مردودین فتنه 88 در گروه وحدت اصولگرایان که به همت جامعتین تشکیل شده است، تاکید کرد که باید تعریف مشخصی از مردودین فتنه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری عصر امروزچهارشنبه  در حاشیه مراسم ختم پدر حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی شد برخی مردودین فتنه 88 هم اکنون به نام گروه 8+7 ( کمیته انتخاباتی اصولگرایان برای وحدت) موضع گیری هایی را انجام می دهند، گفت: باید دید مردودین فتنه چه کسانی هستند.

وی ادامه داد: البته معتقدم مردودین فتنه نباید در ساختار 8+7 حضور داشته باشند، ولی باز هم تاکید می کنم باید دید مردودین فتنه چه کسانی هستند.

کد مطلب 1425332

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