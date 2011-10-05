آمار تشکیل پرونده های امنیت اجتماعی افزایش یافت/ کاهش سن وقوع جرایم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران مدارس کرمان آمار پرونده های مربوط به امنیت اجتماعی را نگران کننده دانست و بیان داشت: افزایش آمار طلاق و همچنین تعداد پرونده های خانواده نشان از برنامه ریزی دقیق دشمن برای خسارت زدن به ارزش ها و بنیان خانواده ها دارد.

سردار چناریان با اشاره به کاهش سن وقوع جرایم گفت: خانواده ها باید بر رفتار و دوستان فرزندان خود نظارت دقیق داشته باشند.

وی با بیان اینکه تربیت فرزندان هرگز نباید مورد غفلت خانواده ها قرار گیرد گفت: مربیان نقش اساسی در آموزش تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند.

وی با بیان اینکه دشمن امنیت اجتماعی را هدف قرار داده است گفت: دشمنان قصد دارند از طریق جنگ نرم به نظام جمهموری اسلامی صدمه بزند.

این مسئول انتظامی بر لزوم هوشیاری جامعه به خصوص نسل جوان در مقابل حیله های دشمنان تاکید کرد و ابراز داشت: همگی به خصوص نهادهای فرهنگی باید در مقابل هجمه دشمنان تمام توان خود را به کار گیریم.

وی یادآور شد: یکی از وظایف نیروی انتظامی احیاء و حفظ و دفاع از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

سردار چناریان امنیت را امری چند بعدی عنوان کرد و ابراز داشت: امنیت با همکاری دیگر سازمان های امنیتی و نظامی به نتیجه مطلوب می رسد.