افراد از قرار گرفتن غیر ضروری در برابر اشعه خورشید خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناظر مظفری افزود: سرطانهای پوستی یکی از شایعترین سرطانهای موجود است که متاسفانه در ایران، به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در حال تبدیل شدن به شایعترین سرطان در بعضی مناطق کشور می شود.

وی افزود: سرطان پوست انواع مختلفی دارد و شایعترین آنها B.C.CوS.C.C و ملانوم است.

مظفری، یکی از مهمترین عواملی را که نقش بسیاری در ایجاد سرطان پوست دارد، قرار گرفتن به مدت زیاد در برابر اشعه خورشید دانست و عنوان کرد: نور خورشید به دلیل داشتن اشعه های UVA,UVB باعث ایجاد سرطانهای پوستی و ملانوم می شود که با استفاده کرمهای ضد آفتاب با SPF بالا و استفاده از دستکش و کلاه لبه دار می توان از ایجاد آنها جلوگیری کرد.

این متخصص رادیوتراپی و انکولوژی از جمله راههای درمانی که برای سرطان پوست مورد استفاده است را جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی اعلام کردو توصیه کرد: افراد از قرار گرفتن غیرضروری (مثل برنزه کردن پوست) در برابراشعه های UVA.UVB برای پیشگیری از چنین سرطانهایی خودداری کنند.