عبور نغمه های رضوی از ایستگاه چهارم/ ایران مهد موسیقی اصیل است

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره نغمه های رضوی از سلسله برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا (ع) به میزبانی استان کردستان و با حضور 130 هنرمند عاشق امام هشتم(ع) از 13 استان کشور به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی و هنری فجر در شهر سنندج برگزار شد.

در این جشنواره هنرمندان در قالب دو بخش تکخوانی و گروهی طی سه روز از دهم تا دوازدهم مهرماه سال جاری در محل تالار فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج سروده های خود را در مدح امام رضا (ع) در حضور سه داور مجرب و برجسته کشور استاد شهرام پورناظری، استاد بهرام ساعد و استاد شاهرخ اورامی از اساتید به نام در عرصه موسیقی و شعر به اجرا گذاشتند.

در طول برگزاری جشنواره آثار شاخص و برجسته ای از گروه های شرکت کننده به اجرا درآمد که همین امر باعث شد دوستداران و علاقمندان به موسیقی از آغاز تا پایان جشنواره را پیگیری کنند و البته سطح عمومی کارها در دو بخش کمی و کیفی نسبت به دوره قبل نیز با توسعه بسیار خوبی همراه شده بود.

رقابت 130 هنرمند در جشنواره نغمه های رضوی



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان درخصوص سطح برگزاری جشنواره نسبت به سالهای گذشته به خبرنگار مهر گفت: چهارمین جشنواره نغمه های رضوی با توجه به تجربیات برگزاری سه دوره دیگر این جشنواره در استان بسیار پربارتر از سالهای قبل برگزار شد و هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت شرکت کنندگان در جشنواره با آمادگی و کارهای زیباتری وارد جشنواره شدند.

قباد میمنت آبادی افزود: امسال پس از فراخوان جشنواره در سراسر کشور 31 اثر در بخش گروهی موسیقی سنتی ایرانی و نواحی و 21 اثر نیز در بخش تکخوانی به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی و بازبینی آثار 18 اثر در بخش گروهی و شش اثر نیز در بخش تکخوانی به مرحله نهایی راه یافتند.

وی اظهار داشت: گروه های راه یافته به مرحله نهایی طی سه روز آثار خود را در فضایی معنوی و ارزشمند با مضمون مدح و ستایش امام رضا (ع) به نمایش گذاشتند و خوشبختانه با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شد و این مهم نشان از ارادت مردم کردستان به نغمه های رضوی است.

ایران مهد موسیقی اصیل دنیا است



مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه هنر و موسیقی سنتی و منطقه ایی ایران به خبرنگار مهر گفت: در هیچ جای دنیا به اندازه ایران پراکندگی فرهنگ و ادب وجود ندارد و هر منطقه و قومیتی در ایران تاریخ و فرهنگ خاص خود را دارند که این امر در تنوع موسیقی اصیل ایرانی بی تأثیر نبوده است.

سید محمد میرزمانی ادامه داد: موسیقی سنتی و منطقه ای ایران دارای ریتم خاص و سبکهای مختلفی است که این نشان از تمدن و شناسنامه دار بودن موسیقی ایرانی است و این مهم رسالت مسئولان و متولیان این بخش را برای فعالیتهای بهتر و بیشتر سنگین می کند.

وی در ادامه به اهمیت برگزاری چنین جشنواره هایی اشاره کرد و افزود: می توان با برگزاری جشنواره هایی همچون نغمه های رضوی تحول و تحرکی کلی در عرصه موسیقی ایران ایجاد کرد و سبکهای مختلفی از موسیقیهای مناطق کشور را شناسایی کرد.

آمادگی وزارت ارشاد برای حمایت از موسیقی بومی و محلی در کشور



مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در چنین جشنواره هایی گروه ها و استعدادهای درخشانی را می توان یافت که شاید اگر به صورت حرفه ای وارد تولید موسیقی منطقه خود شوند از موفق ترین گروه ها و افراد در این زمینه باشند.

میرزمانی حمایت دولت و وزارت ارشاد از موسیقی سنتی و محلی ایران را یکی از مهمترین عوامل تداوم و فعالیت این نوع موسیقی در کشور دانست و اظهار داشت: دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال موفقیت در برگزاری جشنواره های مختلف موسیقی در کشور قصد دارد با همکاری گروه های برتر هر جشنواره آلبومی از موسیقی سنتی همان منطقه را تولید و فرهنگ موسیقی سنتی را اشاعه دهد.

وی در ادامه گفت: تولید موسیقی و حمایتهای دولت بدون کمک و محبت مردم به موسیقیدانان بی فایده است و مردم کشور در بالا رفتن فرهنگ تولید و استفاده از موسیقی فاخر ایرانی نقش به سزایی دارند.

میرزمانی یادآور شد: اگر تولید اثری به یادماندنی و زیبا بدون حمایتهای معنوی و مالی مردم کشور صورت گیرد قطعا دولت نیز نمی تواند در پیشرفت در این زمنیه فعالیتی انجام دهد و بدون شک فعالیت هنرمندان در عرصه موسیقی به رکود خواهد رسید.

بعد معنوی و عرفانی جشنواره نغمه های رضوی قابل احترام است



سرپرست هیئت داوران چهارمین جشنواره نغمه های رضوی کردستان در رابطه با دیگر اهداف برگزاری جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر بعد معنوی و عرفانی که جشنواره نغمه های رضوی دارد این امر باعث شده هنرمندان فعال در عرصه موسیقی بتوانند از تجربیات و آیین و فرهنگ دیگر مناطق کشور بهره ببرند.

شهرام پور ناظری افزود: این جشنواره نشان داد استعدادهای نهانی و کشف نشده ای در عرصه موسیقی در کشور وجود دارند که اگر بتوان زمینه فعالیت را برای آنان فراهم کرد کاری ارزشمند صورت گرفته است.

وی با اعلام این خبر که گروه ها و نفرات برتر با آگاهی و کاملاً بی طرفانه انتخاب شده اند اسامی برگزیدگان چهارمی جشنواره نغمه های رضوی را اعلام تا پرونده این فعالیت فرهنگی نیز پس از سه روز بسته شود.

با رای هیات داوران در بخش تکخوانی فاروق برنا از تربت جام، عبداله عبدی از تربت جام و علیرضا رضایی از کاشمر از استان خراسان رضوی عنوان اول تا سوم را از آن خود کردند.

جوایز جشنواره نغمه های رضوی در بین هنرمندان میزبان و میهمان تقسیم شد



همچنین هیئت داوران در بخش موسیقی سنتی ایرانی رتبه دوم را به گروه مرادگورانی از سنندج اعطا و گروه های آدینه از کرمان و دلشدگان از شهرضا را مشترکا به عنوان مقام سوم اعلام و هیچکدام از گروه ها را در این بخش شایسته رتبه اول ندانست.

گروه هرا از قوچان، گروه های ناله دف و سالکان از سنندج به طور مشترک و گروه های ندای جام از تربت جام و قادریه از بوکان را مشترکا به عنوان رتبه های اول تا سوم جشنواره نغمه های رضوی در بخش موسیقی گروهی نواحی اعلام کرد.

جشنواره سراسری نغمه های رضوی در حالی از ایستگاه چهارم عبور کرد که انتظار می رود مسئولان و متولیان این بخش با بهره گرفتن از تجربیات چهار دوره برگزاری جشنواره زمینه را برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد هنری و دینی در سالهای آینده در استان کردستان فراهم کنند.

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گزارش: سروش حبیبی راد