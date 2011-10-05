کناره گیری ولایتی از سخنگویی 8+7 صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر حجت الاسلام حسن روحانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خبر برکناری ولایتی از سخنگویی کمیته 8+7 صحت دارد و اینکه گفته می شود قرار است شما به عنوان سخنگو انتخاب شوید، گفت: این خبر کذب محض است و همچنان دکتر ولایتی به عنوان سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان فعالیت خود را ادامه می دهد.

وی گفت: البته آقای ولایتی تمالی برای پذیرش این سمت نداشت اما اکثریت اعضا وی را به عنوان سخنگوی جبهه متحد انتخاب کردند.