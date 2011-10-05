جشن شکوفه های نور در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح انگیزکرمی با اشاره به اینکه همزمان با دهه کرامت جشن بزرگ شکوفه های نور در شهرکرد برگزار شداظهار داشت: این جشن با هدف گرامیداشت و تجلیل از مقام دختر برگزار شده است.

وی هدف از اجرای ویژه برنامه های دختران را ایجاد خودباوری، افتخار و اعتماد به نفس در آنان و زمینه ساز حرکت خوب و تحولات درخشان در زندگی دختران دانست.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار چهارمحال و بختیاری احیای ترویج و تقویت ارزش های فرهنگی، اجتماعی دختران با تکیه بر سیره اهل بیت (ع) را از دیگر اهداف برگزاری دانست و تأکید کرد: غنی سازی و کیفیت بخشی آنها از طرف مسئولان و دست اندر کاران برنامه ها ضروری است.