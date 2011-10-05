‌حجم ترانزیت راههای کشور تا پایان سال 12میلیون تن خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در مراسم افتتاح پروژه تعریض مسیر ورامین – ری که پیش از ظهر امروز در شهرک قلعه نو برگزار شد، افزود: برخی از مسیرها با وجود کوتاهی، اثربخشی بسیار زیادی دارند و دولت بنا دارد تا با احداث این گونه مسیرها زمینه توسعه ترانزیت کالا را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های دولت اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب کشور از طریق راه است تا به این وسیله رشد و توسعه کشور چند برابر شود.

وی یادآور شد: با احداث راه آهن محور 33 کیلومتری شلمچه به بصره، می توان به کشورهای عراق و سوریه دسترسی پیدا کرد و همچنین با اتصال گرگان به اینچه برون با 80 کیلومتر طول مسیر می توان به کشورهای ترکمنستان، ‌قزاقستان، روسیه و چین دسترسی داشت.

بهره برداری از 15 هزار و 320 کیلومتر راه تا پایان سال جاری

نیکزاد افزود: ‌با برنامه ریزیهای صورت گرفته از سوی دولت، 15 هزار و 320 کیلومتر راه تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: با همت دولت، برنامه ریزی و تلاش مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا پایان امسال یکهزار کیلومتر بزرگراه، دو هزار و 800 کیلومتر آزاد راه، چهار هزار کیلومتر راه اصلی، هفت هزار و 500 کلیومتر راه روستایی به بهره برداری می رسد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین بهره برداری از 26پروژه فرودگاهی،‌ 48 بندر، ‌افزایش دو هزار و 500 اتوبوس و یکهزار و 500 مینی بوس به ناوگان حمل و نقل تا پایان سال جاری صورت می گیرد.

تعریض آزادراه ری – ورامین در راستای کاهش سوانح جاده ای است

وی بیان داشت: ‌تعریض آزادراه ری – ورامین در راستای کاهش سوانح جاده ای و آمار تلفات است.

نیکزاد افزود: ‌برنامه ریزی دولت در زمینه ایمن سازی جاده ها باعث شده تا علیرغم افزایش تعداد خودرو و دو برابر شدن سفرها، از تعداد کشته های سال 89 که 23 هزار و 200 نفر ثبت شده است، ‌در شش ماهه نخست امسال 5/12 درصد کاهش یابد.

وی اظهار داشت: ‌آمار تلفات جاده ای در سال 83 بالغ بر 28 هزار نفر کشته است که اگر قرار بود آمار تلفات با همان شیب پیش رود، تا امروز به رقم 58 هزار کشته در سال رسیده بود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتهاماتی که بدخواهان به دولت وارد می سازند، اضافه کرد: افرادی که امروز پشت تریبونها قرار می گیرند و دولت را نقد می کنند، همانهایی هستند که در زمان تصدی خود دستور ساخت 10 هزار واحد مسکونی در سال را داده اند و امروز از سه برابر شدن این عدد ناراحت هستند.

وی اظهار داشت: این افراد کسانی هستند که به واسطه تلاش دولت در امر ساخت مسکن و به گفته خودشان، با کاهش شدید قیمت زمینهای در اختیارشان مواجه بوده و به این خاطر از دولت ناراضی هستند.

نیکزاد ادامه داد: فلسفه جهاد اقتصادی این است که کشوری ساخته شود که با در دست داشتن پرچم اسلام، جامعه ای در خور شأن مردم ایران اسلامی باشد و پیشرفتهای مختلف آن با نشاط، ‌انسانیت و احکام نورانی اسلام توأم شود.

وی گفت: استکبار دوست دارد که کشوری به اسم اسلام در فقر و تنگدستی و عقب ماندگی قرار داشته باشد و نتواند مشکلات اقتصادی خود را رفع کند و بتواند سند ابطال حکونت اسلامی را امضا کند.

گفتنی است، عدم پوشش به موقع اخبار این مراسم توسط خبرگزاری مهر به دلیل این است که فرمانداری ورامین در پی سیاست چند ماهه عدم دعوت از خبرنگار مهر که مطالبی انتقادی از عملکرد فرماندار ورامین منتشر کرده، از این رسانه درمراسم افتتاح مسیر ری – ورامین دعوت به عمل نیاورده و به همین دلیل ازمخاطبان خبرگزاری عذرخواهی می شود.