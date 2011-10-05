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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

بادامپیان در پاسخ به مهر:

اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات مجلس شرکت خواهندکرد

اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات مجلس شرکت خواهندکرد

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی وحدت درجریان اصولگرا را لازم و ضروری دانست و گفت: معتقدم اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عصر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر اصولگرایان لیست های متعددی را در انتخابات ارائه دهند چه آثاری را در بر خواهد داشت، گفت: امیدوارم اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات شرکت می کنند.

وی گفت: کمیته 8+7 فعالیت خود را به خوبی انجام می دهد از این رو معتقدم جریان اصولگرا با یک لیست در انتخابات شرکت خواهد کرد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی همچنین افزود: کمیته وحدت اصولگرایان ماموریت خود را به نحو احسن انجام می دهد به همین دلیل نباید ناامید بود.

کد مطلب 1425363

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