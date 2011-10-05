اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات مجلس شرکت خواهندکرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان عصر امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم ختم پدر حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر اصولگرایان لیست های متعددی را در انتخابات ارائه دهند چه آثاری را در بر خواهد داشت، گفت: امیدوارم اصولگرایان با فهرست واحد در انتخابات شرکت می کنند.

وی گفت: کمیته 8+7 فعالیت خود را به خوبی انجام می دهد از این رو معتقدم جریان اصولگرا با یک لیست در انتخابات شرکت خواهد کرد.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی همچنین افزود: کمیته وحدت اصولگرایان ماموریت خود را به نحو احسن انجام می دهد به همین دلیل نباید ناامید بود.