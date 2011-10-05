توسعه گردشگری چناران به ماندگاری زائران و ترویج فرهنگ رضوی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی منطقه توریستی تفریحی و اقامتی اخلمد اظهار داشت: چناران از شهرستان‌های برتر استان در بخش صنعت و کشاورزی است و سه درصد از جمعیت استان در این شهرستان قرار دارند.

فرماندار چناران افزود: 9 درصد محصولات کشاورزی خراسان رضوی در این شهرستان تولید می‌شود.

حسینی گفت: سرانه سرمایه‌گذاری چناران دو برابر سایر شهرستان‌های استان است و این مجموعه تفریحی اقامتی از برکات سفرهای استانی دولت نهم است که در آن دو منطقه گردشگری اخلمد و گلمکان در چناران، مورد توجه ویژه قرار گرفت.

فرماندار چناران افزود: رهنمودهای مسئولان در این بخش برای جذب سرمایه‌گذار بومی است.

حسینی گفت: محور مشهد - چناران از محورهای پر تردد خراسان رضوی است و در مسیر استقبال زائران حرم رضوی قرار دارد و سالانه حداقل 12 میلیون نفر از این منطقه عبور می‌کنند.

فرماندار چناران افزود: با سرمایه‌گذاری در این پروژه عظیم به دنبال این هستیم که تابوی سرمایه‌گذاری در شهرستان چناران را بشکنیم و آ‌ن را به منطقه گردشگری طرقبه و شاندیز متصل کنیم.

حسینی اظهار داشت: رودخانه‌های دائمی و دره‌های خوش آب و هوای اخلمد در کشور منحصر به فرد است.