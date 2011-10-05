دهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه در این زمینه گفت: بیش ا ز110 شرکت از تولید کنندگان داخلی و نمایندگی کمپانیهای خارجی در این نمایشگاه حضور دارند که در فضایی بیش از دو هزار و 500 متر به معرفی و ارایه خدمات و تجهیزات خود می پردازند.

ابوالفضل هاشمی افزود: پیش از این فقط در تهران نمایشگاه پزشکی و دارویی به طور همزمان برگزار شده بود که برای نخستین بار است که در کشور این نمایشگاه ها همزمان در مکانی به جز تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه سعی شده تولیدات داخلی با هدف حمایت از آنها پررنگ تر دیده شود، اظهار داشت: آخرین تولیدات در زمینه تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، توانبخشی و صنایع دارویی در نمایشگاه معرفی می شوند و متخصصان می توانند دستگاه های مورد نظر خود را از نزدیک ببینند و در مورد آنها با تولیدکنندگان تبادل نظر کنند.

هاشمی گفت: برگزاری همایش دارویی و کارگاه استانی آشنایی با تجهیزات پزشکی بخش مراقبتهای ویژه نوزادان از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه است.

وی همچنین از بازدید رسمی روسای اداره تجهیزات پزشکی بیش از 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور از این نمایشگاه خبر داد.