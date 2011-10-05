پروژه گردشگری "اخلمد" ماندگاری زائر در مشهد را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قلی زاده ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز عملیات ساخت پرو‍ژه گردشگری تفریحی اخلمد، اظهار داشت: طرحی که امروز شاهد مراسم کلنگ زنی آن هستیم در دو فاز به صورت 45 هکتاری تا 250 هکتار عملیات ساخت آن شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه فاز دوم این پروژه در بازه زمانی انتهای ساخت این پروژه تکمیل خواهد شد، افزود: بحث ما و روند پیشرفت پروژه گردشگری اخلمد یک روند توسعه پایدار را طی می کند و هدف این است که منابع طبیعی این مرز و بوم حفظ شود و در کنار آن فضایی برای تفریح مهیا شود.

وی گفت: منطقه اخلمد و دو مکان دیگر استان، کلات ، نیشابور جزو جاذبه های برتر گردشگری نه تنها در استان بلکه در کشور هستند به همین دلیل این پروژه عظیم با فراهم کردن امکانات مناسب تفریحی فضایی خاطره انگیز را برای زائران فراهم خواهد کرد.

قلی زاده بیان کرد: همچنین برای اولین بار بحث احداث پیست مصنوعی اسکی در کشور در این پرو‍ژه اجرا خواهد شد که در تمام 12 ماه سال قابل استفاده است.

مدیراجرایی پرو‍‍ژه گردشگی توریستی اخلمد تصریح کرد: دوره اجرای پروژه در طی سه سال اجرا خواهد شد که منتسب با هزینه های جاری و پیرامون ساخت پروژه و با سرمایه گزاری شرکت صد آبشار اخلمد هزینه بالغ بر 94 میلیارد تومان برای ساخت این مجموعه در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر موقعیت منحصر به فردی که در آن واقع شده است به لحاظ تعریف پروژه های متنوع وجذاب دارای پتانسیل بسیار زیادی برای جلب گردشگران و مسافران بومی وغیر بومی است.

وی گفت: از دیگر امکانات این پروژه را می توان به رستوران آبی، ویلاهای اقامتی، بازارچه ، پیست کارتینگ، پارک کودک، آمفی تئاتر و ساختمان های اداری اشاره کرد.