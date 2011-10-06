شرکت کنندگان در سرشماری نفوس و مسکن به قید قرعه جایزه دریافت می کنند

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرم گواهی سرشماری پس از تکمیل فرم مربوط به سرشماری به خانواده ها تحویل داده می شود.
وی گفت: در پشت این فرم اطلاعات لازم برای شرکت خانوار در قرعه کشی درج شده است و سرپرست خانوار می تواند با تکمیل آن در قرعه کشی شرکت کند.
تکلوزاده بیان داشت: در هفتمین دوره انجام سرشماری نفوس و مسکن بازه زمانی مشخصی برای حضور ماموران به منظور اخذ اطلاعات از خانوارها در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: براین اساس، اگر خانواری در زمان مشخص شده، حضور نداشته باشد فرم اطلاعیه خانوارهای غایب صادر می شود که در آن شماره تلفنی داده و از خانوار مربوطه تقاضا می شود با مامور سرشماری تماس گرفته و زمان حضور خود را اعلام کنند.
تکلوزاده همچنین ضمن تاکید بر همکاری مردم با ماموران سرشماری بیان داشت: دغدغه ما سرعت در پاسخگویی است که به همین منظور از خانواده ها تقاضا می شود اطلاعاتی همچون کارت ملی، شناسنامه و کدپستی را در دسترس داشته باشند.
وی همچنین گفت: حتما از ماموران سرشماری کارت شناسایی خواسته شود و به این نکته نیز توجه شود که ماموران شرکت کننده در هفتمین سرشماری نفوس و مسکن لباس فرم مخصوصی دارند که به راحتی قابل تشخیص است.
تکلوزاده تصریح کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام برگزاری انتخابات مجلس، ممکن است عده ای قصد سوء استفاده داشته باشند که در این خصوص مردم باید نهایت دقت را داشته باشند.
