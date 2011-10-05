مرحله سوم آموزش ماموران سرشماری در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

کیومرث مرادی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به آموزش مرحله سوم ماموران سرشماری اظهار داشت: این کلاسها از 16 تا 28 مهر در شهرستانهای هفت گانه چهارمحال و بختیاری تشکیل می شوند.

وی از برگزاری 34 کلاس در این رابطه خبرداد و افزود: در این کلاسها بیش از هزار نفر آموزشهای لازم ویژه مرحله سوم را فرا می گیرند.

مسئول ستاد تبلیغات سرشماری عمومی نفوس و مسکن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب تر این دوره های آموزشی در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شده است.

وی اذعان داشت: روند آماده سازی کلاسهای مرحله سوم آموزش ویژه مأموران سرشماری، بازبینان، کارشناسان گروه و کارشناسان بازرسی به خوبی در این استان در حال اجراست.

