تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهاردهم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هشتم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و ششم اکتبر سال 2011 میلادی.

- مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* بدر بندر کنگ - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندر لنگه

- تیم فوتبال بانوان کشورمان امروز در دومین دیدارش در مسابقات فوتبال غرب آسیا به مصاف امارات میزبان رقابت‌ها می‌رود.

- تیم والیبال پیکان تهران به منظور شرکت در هفتمین دوره مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک می‎کند.

- نشست مربیان تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با "کارلوس کی‌روش" سرمربی و مربیان تیم ملی کشورمان از ساعت 9 صبح امروز به مدت سه ساعت در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.