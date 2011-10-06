  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: آغاز مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور و برگزاری نشست مربیان تیم‌های لیگ برتری با سرمربی تیم ملی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهاردهم مهرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با هشتم ذیقعده سال 1432 هجری قمری و ششم اکتبر سال 2011 میلادی.

- مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:
* بدر بندر کنگ - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی بندر لنگه

- تیم فوتبال بانوان کشورمان امروز در دومین دیدارش در مسابقات فوتبال غرب آسیا به مصاف امارات میزبان رقابت‌ها می‌رود.

- تیم والیبال پیکان تهران به منظور شرکت در هفتمین دوره مسابقات والیبال جام باشگاه‌های جهان امروز تهران را به مقصد دوحه قطر ترک می‎کند.

- نشست مربیان تیم‌های حاضر در مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با "کارلوس کی‌روش" سرمربی و مربیان تیم ملی کشورمان از ساعت 9 صبح امروز به مدت سه ساعت در سالن کنفرانس آکادمی فوتبال کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1425378

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها