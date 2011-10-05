فاز نخست اسکله چند منظوره آستارا دهه فجر امسال بهره برداری می شود

کیوان اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: تبدیل بندر صیادی به اسکله و بندر چند منظوره آستارا که از مصوبات دور نخست سفرهیئت دولت به این شهرستان بوده و هم اکنون بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه اسکله چند منظور آستارا ازمطالبات مهم مردم است و کارکرد ملی دارد، اظهارداشت: در حال حاضر 10 هکتار از محوطه بندر آماده سازی و همینطور دکل های روشنایی و مخابرات این اسکله نصب شده و شمع کوبی نیز در حال اجراست.

فرماندار آستارا گفت: این شهرستان یک منطقه مرزی و مهم در کشور است و باید زیر ساختهای اساسی این شهرستان تقویت شود.

وی در ادامه به پروژه راه آهن اشاره کرد و افزود: 10 کیلومتر این پروژه از آستارا به رشت در حوزه این شهرستان واقع شده که هم اکنون تملک اراضی محدوده مسیر به انجام رسیده است.

اسدپور احداث بیمارستان 100 تختخوابی آستارا را از طرح های عمرانی تاثیرگذار در این منطقه دانست و اظهارداشت: این بیمارستان از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به گیلان بوده که هم اکنون فاز نخست آن 100 درصد با اعتبار 107 میلیارد تومان شهریورماه سال گذشته انجام شده است.

وی گفت: فاز دوم این پروژه که از بهمن ماه سال گذشته به پیمانکار ابلاغ شده با اعتبار 11 میلیارد تومان به مدت 22 ماه به اتمام خواهد رسید.

فرماندار آستارا آغاز ساخت مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان را سال 1382 ذکر کرد و افزود: تاکنون برای ساخت این پروژه دو میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

وی همچنین از اختصاص 170 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل ساخت این پروژه در سال جاری خبرداد و اظهارداشت: سالن این مجتمع در قالب فازنخست به ظرفیت 750 نفر در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

اسدپور در ادامه به عدم ساخت استخر شنا در آستارا به دلیل کمبود اعتبارات اشاره کرد و بر ضرورت توسعه فضاهای ورزشی در این شهرستان تاکید کرد.