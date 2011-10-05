ناگفته ها به روایت تصویر؛ از اوبامای کاریکاتوری تا میهمانان وال استریت

اولین تصویر امروز مربوط به رئیس جمهور آمریکا و اقدامات او برای افزایش محبوبیت در میان مردم است.

در همین رابطه روز گذشته "باراک اوباما" در دانشکده های ایالت مکزیکو حضور یافت و درباره کتابی که حاوی کاریکاتورهای وی بود سخنرانی کرد.

دومین تصویر امروز مربوط به تحولات لیبی و ادامه درگیریهای نظامی در این کشور است.

انقلابیون لیبی همچنان به مباره با نیروهای وفادار به قذافی ادامه می دهند اما همانگونه که این تصویر نشان می دهد مردم لیبی به دلیل آشنایی نداشتن با تسلیحات نظامی اغلب بدون هدف اقدام به تیراندازی می کنند.

سومین تصویر امروز مربوط به ادامه اعتراضات مردم یونان به سیاست های اقتصادی این کشور و درگیری با نیروهای پلیس است.

مردم یونان به شدت نسبت به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت این کشور اعتراض دارند و این در حالی است که یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.

تصویر بعدی مربوط به نمادهای ضد جنگ و خشونت در نقاط مختلف جهان است.

این نماد در پایتخت مکزیک نصب شده و این در حالی است که روزانه در این کشور ده ها نفر در جریان درگیریهای میان قاچاقچیان مواد مخدر کشته می شوند.

پنجمین تصویر امروز مربوط به زیبائیهای مکانهایی است که از سوی سازمان ملل به عنوان نقاط تاریخی شناسایی می شوند.

این تصویر در بانکوک تهیه شده و یکی از نقاط تاریخی-تفریحی کشور تایلند است که توسط سازمان ملل شناسایی شده اند.

و آخرین تصویر امروز مربوط به معترضین امریکایی است که در قالب جنبش تسخیر وال استریت بیش از سه هفته است که در خیابان های نیویورک اطراق کرده اند.

برخی از این معترضین شبها نیز در خیابان ها و یا پارک های نزدیک به وال استریت می خوابند و از همین رو کارشناسان احتمال می دهند که این اعتراض ها همچنان ادامه داشته باشد و شهرهای بیشتری از آمریکا را نیز دربر بگیرد.