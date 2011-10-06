نقشه طرح جامع شهر شلمزار تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی انجام مطالعات طرح جامع شلمزار را با اعتباری برابر 260 میلیارد ریال از سوی مشاور اعلام و تأکید کرد: 643 هکتار نیز به عنوان حریم شهری برای این شهر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح یاد شده با پیش بینی جمعیت 10هزار نفر در افق 10 ساله برای شهر شلمزار تهیه شده است.

عیدی تصریح کرد: طرح جامع شلمزار به زودی برای اخذ رأی نهایی به شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری ارسال می شود.

وی گفت: مطالعات طرح جامع شلمزار از دو سال و نیم قبل آغاز شده و تاکنون به تصویب شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نرسیده است.