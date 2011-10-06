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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

عیدی:

نقشه طرح جامع شهر شلمزار تصویب شد

نقشه طرح جامع شهر شلمزار تصویب شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از تصویب نقشه طرح جامع شهر شلمزار در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی انجام مطالعات طرح جامع شلمزار را با اعتباری برابر 260 میلیارد ریال از سوی مشاور اعلام و تأکید کرد: 643 هکتار نیز به عنوان حریم شهری برای این شهر در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طرح یاد شده با پیش بینی جمعیت 10هزار نفر در افق 10 ساله برای شهر شلمزار تهیه شده است.

عیدی تصریح کرد: طرح جامع شلمزار به زودی برای اخذ رأی نهایی به شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری ارسال می شود.

وی گفت: مطالعات طرح جامع شلمزار از دو سال و نیم قبل آغاز شده و تاکنون به تصویب شورای برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نرسیده است.

کد مطلب 1425388

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