سهم اشتغال خراسان رضوی با راه اندازی بنگاه های زود بازده افزایش پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نیاوند ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به تاکید استاندار مبنی بر برگزاری نمایشگاهی با عنوان جهاد اقتصادی، افزود: این نمایشگاه پایان امسال برگزار خواهد شد و در آن اقدامات چشمگیر اقتصادی و اشتغال زایی استان به نمایش درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه لازمه مدیریت بر سازمان ها برنامه ریزی است و شالوده برنامه ریزی شناخت است، گفت: در نظام برنامه ریزی استان باید اهداف و تکنیک های خود را مشخص کنیم و بر منابع مالی و تجهیزات و امکانات و نظارت کنترل توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: ریاست این برنامه با شش کارگروه و 16 کمیسیون تشکیل شده و ما باید با سرعت و دقت در چارچوب ماده 79 برنامه استان را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه بودجه سال 91 تا پایان آبان ماه سال جاری تقسیم می شود، افزود: این برنامه باید در استان با توجه به قابلییت و ارزش ها و الویت ها و بر اساس آمایش سرزمینی تدوین شود و همکاران نیز باید پیشنهادات خود را در فرصت زمان اختصاص داده شده ارائه کنند.

وی در خصوص اعتبارات استانی نیز افزود: اعتبارات خشکسالی، حوادث و مازاد بر در آمد و بحث توازن در جلسات استانی باید به صورت جدی پیگیری شود.

این مسئول در مورد اعتبارات فرهنگی نیز اظهار داشت: این اعتبار ابلاغ شده و در حال تدوین است و در آینده در شورای برنامه ریزی اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به سرشماری نیز افزود: سرشماری امری ملی است که قرار است هر پنج سال یک بار برگزار شود که در این راستا هشت هزار و 500 نفر در استان بسیج و آماده شدند.

وی ادامه داد: هزار و 500 دستگاه خودرو نیاز داریم که در راستا دستگاه های اجرایی باید به ما کمک کنند.

مدیر کل پست خراسان رضوی در این جلسه بیان داشت: استان خراسان رضوی با دارا بودن 5 هزار و941 باجه پستی هشت درصد از عملیات پستی کل کشور را به خود اختصاص داده است.

کوروش توکلی افزود: سومین استان کشور از لحاظ حجم مبادلات و از لحاظ حجم ترافیک مرسولات پستی هستیم.

وی از فعال شدن بخش خرید اینترنتی در اداره پست استان خبر داد و گفت: تا کنون و پس از راه اندازی این بخش در پرتال این اداره کل20 هزار خرید اینترنتی ثبت شده است.