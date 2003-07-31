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۹ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۲۲

در آستانه 17 مرداد روز خبرنگار

برپايي همايش خبرنگاران شاهد در بنياد شهيد

برپايي همايش خبرنگاران شاهد در بنياد شهيد

با انگيزه گراميداشت ياد شهيد صارمي وبيش ازپنجاه خبرنگار شهيد همايش خبرنگاران شاهد در بنياد شهيد برگزار مي گردد.

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" برنامه همايش خبرنگاران شاهد با انگيزه گراميداشت ياد شهيد صارمي وبيش ازپنجاه خبرنگار شهيد  و به منظور آموزش روزنامه نگاري به خبرنگاران افتخاري و رسمي مجله شاهد نوجوان  يكشنبه 12 مرداد ماه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي برگزار مي گردد.

بنا براين گزارش مدعوين اين  همايش كه خبرنگاران افتخاري و رسمي و دست اندر كاران مجلات شاهد مي باشند علاوه بر آموزش و بحث وتبادل نظر از تحريريه و چاپخانه يك روزنامه نيز بازديد به عمل خواهند آورد.

لازم به ذكر است اين مراسم روزيكشنبه 12 مرداد ماه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي واقع در خيابان طالقاني برگزارخواهد شد.

 

کد مطلب 14254

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