برپايي همايش خبرنگاران شاهد در بنياد شهيد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري "مهر" برنامه همايش خبرنگاران شاهد با انگيزه گراميداشت ياد شهيد صارمي وبيش ازپنجاه خبرنگار شهيد و به منظور آموزش روزنامه نگاري به خبرنگاران افتخاري و رسمي مجله شاهد نوجوان يكشنبه 12 مرداد ماه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي برگزار مي گردد.
بنا براين گزارش مدعوين اين همايش كه خبرنگاران افتخاري و رسمي و دست اندر كاران مجلات شاهد مي باشند علاوه بر آموزش و بحث وتبادل نظر از تحريريه و چاپخانه يك روزنامه نيز بازديد به عمل خواهند آورد.
لازم به ذكر است اين مراسم روزيكشنبه 12 مرداد ماه در بنياد شهيد انقلاب اسلامي واقع در خيابان طالقاني برگزارخواهد شد.
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