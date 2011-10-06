به گزارش خبرنگار مهر، شاید هفته‎ای که بیشتر روزهای آن سپری شده است از معدود هفته‎هایی باشد که به غیر از سقوط جوانان جودو سایر رویدادها و اتفاقات برای ورزش ایران با موفقیت پیگیری شد. مانند رقم خوردن اولین قهرمانی تیم ملی والیبال در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا که سهمیه حضور در مسابقات جهانی و انتخابی المپیک را به دنبال داشت، میزبانی خوب کاناپولوی ایران از آسیایی‌ها که با دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی برای کشورمان همراه بود، قهرمانی تکواندوکاران در مسابقات بین المللی منچستر و ... . مهمترین اتفاقات هفت روز اخیر ورزش ایران عبارتند از:

اولین قهرمانی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا

تیم ملی والیبال ایران پنجشنبه شب گذشته در دیدار نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا تیم چین را شکست داد و برای اولین‎بار در طول تاریخ 41 ساله این رقابت‌ها قهرمان شد. ملی‎پوشان والیبال ایران برای رسیدن به این قهرمانی و پیش از دیدار با چین تیم‏‎های افغانستان، چین‎‌تایپه، هند، پاکستان، ژاپن، سریلانکا و کره جنوبی را شکست داده بودند. تیم ملی والیبال با کسب این قهرمانی به عنوان برترین تیم آسیا در مسابقات قهرمانی جهان شرکت خواهد کرد، ضمن اینکه همراه با سه تیم آسیایی سهمیه حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک لندن را به دست آورد.

قهرمانی و نایب قهرمانی ایران در مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا

چهاردهمین دوره مسابقات کانوپولوی قهرمانی آسیا و انتخابی مسابقات کانوپولوی قهرمانی جهان روز یکشنبه در تهران به پایان رسید. در پایان این رقابت‎ها که با حضور سه تیم خارجی در دو بخش مردان و زنان و در رده‎های سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد، تیم بانوان ایران برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت و تیم مردان نیز پس از 10 دوره حضور در این رقابت‎ها برای نخستین‎بار عنوان نخست را از آن خود کرد. در رده سنی جوانان این رقابت‎ها نیز تیم ایران در بخش مردان به عنوان دوم دست یافت. تیم‎های مردان و زنان در رده سنی بزرگسالان و جوانان مردان با کسب قهرمانی و نایب قهرمانی در آسیا جواز شرکت در رقابت‎های جهانی لهستان را به دست آوردند.

سقوط جوانان جودو در آسیا

دوازدهمین دوره مسابقات جودوی قهرمانی جوانان آسیا یکشنبه شب با قهرمانی ازبکستان در لبنان به پایان رسید. تیم اعزامی ایران در پایان این رقابت‌ها که در ورزشگاه "فوائد شهاب" شهر بیروت جریان داشت با کسب 6 مدال طلا و نقره بعد از تیم‌های قزاقستان، قرقیزستان و کره جنوبی در رده پنجم آسیا ایستاد. این در حالی است که ایران در دوره گذشته این رقابت‌ها با قرار گرفتن بر سکوی سوم آسیا صاحب مدال برنز تیمی شده و حتی قاسم نوری‌زاده عنوان ستاره مسابقات را بدست آورده بود اما در این دوره که هدایت تیم جودوی جوانان ایران برعهده "جیرو" ایتالیایی بود با دو پله نزول و بدون کسب مدال طلا به عنوان پنجم آسیا بسنده کرد.

تیم فوتبال امید به حضور در المپیک امیدوار شد

تیم فوتبال امید ایران که به دلیل استفاده از بازیکن محروم در بازی رفت مقابل عراق - در چارچوب رقابت‎های انتخابی المپیک - 3 بر صفر بازنده شد، پس از شکست در دیدار برگشت و حذف از گردونه مسابقات نسبت به حضور بازیکن صغرسنی در ترکیب عراق اعتراض کرد و آن را به فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) نیز اعلام کرد. در همین زمینه عزیز الله محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرده که تا پایان هفته از سوی کمیته انضباطی فیفا نتیجه هر دو دیدار برگزار شده برابر عراق 3 بر صفر به سود تیم امید ایران تغییر می کند که در این صورت "امید" به زندگی باز می‎گردد و تیم فوتبال امید کشورمان می تواند در مرحله گروهی رقابت‎های انتخابی المپیک شرکت کند.

قهرمانی تکواندوکاران ایران در مسابقات منچستر

رقابت‌های تکواندوی بین‌المللی منچستر انگلیس یکشنبه شب با قهرمانی تیم ایران در رده سنی بزرگسالان به پایان رسید. در این رقابت‌ها بیش از 450 تکواندوکار از 40 کشور در سه رده سنی به رقابت پرداختند که تیم ایران با کسب پنج مدال طلا، سه نقره، سه برنز و مجموع 11 مدال عنوان نخست را کسب کرد. نکته مهم این مسابقات حذف زودهنگام علیرضا نصرآزادنی بود. این تکواندوکار با نظر مربیان تیم ملی در وزن 68- کیلوگرم که یک وزن المپیکی است محک خورد و با یک پیروزی و یک شکست از دور مسابقات کنار رفت.

تیم فوتبال جوانان ایران نایب قهرمان تورنمنت ویتنام شد

تیم فوتبال جوانان ایران در دیدار نهایی رقابت‎های شش جانبه ویتنام که عصر سه شنبه برگزار شد برابر تیم میزبان شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. تیم کشورمان که با شکست قطر به دیدار نهایی این رقابت‎ها راه یافته بود در مصاف با ویتنام با نتیجه 2 بر یک شکست خورد. تیم فوتبال جوانان ایران خود را برای حضور در مرحله انتخابی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 19 سال آسیا آماده می‌کند که 9 تا 19 آبان‎ماه در همدان برگزار خواهد شد. ازبکستان، پاکستان، هند، افغانستان و ترکمنستان حریفان ایران در این رقابت‎ها هستند.

رکابزنان ایران در صدر آسیا

رده‎بندی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری روز سه شنبه در حالی اعلام شد که رکابزنان ایران در تمام بخش‎ها بالاتر از دیگر آسیایی‏ها قرار گرفتند. براین اساس پتروشیمی تبریز برای چهارمین سال متوالی در بخش تیم‏های باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی رتبه نخست را به خود اختصاص داد. در این رده بندی مهدی سهرابی برای دومین سال بالاتر از همه رکابزنان آسیایی شرکت کننده در تورهای قاره قرار گرفته و صدرنشین شد، تیم ملی ایران نیز جایگاهی بالاتر از دیگر کشورهای آسیایی را به خود اختصاص داد و به این واسطه موفق شد سه سهمیه المپیک در بخش جاده را برای کاروان ایران قطعی کند.

صعود پنج پله‌ای والیبال ایران در رنکینگ جهانی

تازه‌ترین رده‎بندی فدراسیون جهانی والیبال حکایت از صعود پنج پله‎ای ایران داشت. این رده بندی روز چهارشنبه با معرفی ایران به عنوان تیم چهاردهم جهان اعلام شد. والیبال ایران که پیش از این در رده نوزدهم قرار داشت به واسطه قهرمانی در آسیا و با امتیاز 5/50 امتیاز موفق شد پنج پله صعود کند و در رده چهاردهم جهان قرار گیرد. چین تنها تیم آسیایی است که در رده‎بندی جهانی بالاتر از ایران (رده دهم) قرار گرفت. در این رده‏بندی تیم‏های برزیل، روسیه، ایتالیا، آمریکا و صربستان رده‏های اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

آغاز مسابقات بین‏المللی تنیس روی میز قزوین

هفتمین دوره رقابت‎های تنیس روی میز بین‎المللی قزوین از روز چهارشنبه با حضور 16 پینگ‎پنگ‏باز ایرانی و بازیکنان 6 کشور بلاروس، عراق، اوکراین، ترکمنستان، سوئد و قزاقستان آغاز شد. برای این رقابت‎ها که به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت 7500 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. این مسابقات در گروه رویدادهای ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز است.

بوکس و نخستین سهمیه المپیک

رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان با حضور 685 ورزشکار از 127 کشور جهان از 4 تا 13 مهرماه در باکوی آذربایجان برگزار شد که سهم ایران از این مسابقات یک سهمیه المپیک بود. در این مسابقات احسان روزبهانی بوکسور وزن 81 کیلوگرم کشورمان به مرحله نیمه نهایی راه یافت تا بتواند اولین سهمیه بوکس ایران را در المپیک لندن از آن خود کند اما دستش از کسب مدال کوتاه ماند. به این ترتیب کاروان 9 نفره ایران در مسابقات جهانی تنها به یک سهمیه المپیک اکتفا کرد.



کاراته کاران به مالزی سفر کردند

تیم‌های کاراته جوانان و امید ایران با در اختیار داشتن 13 ورزشکار چهارشنبه شب به منظور شرکت در هفتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان عازم شهر "مالکا" مالزی شد. این رقابت‎ها از 21 مهرماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. ششمین دوره این مسابقات در مراکش برگزار شد که تیم ایران در رده سنی امید توفیقی کسب نکرد اما در بخش نوجوانان و جوانان سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز بدست آورد.

پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین

تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه شب در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران برابر تیم فلسطین قرار گرفت. این دیدار دوستانه که با قضاوت سعید مظفری‌زاده برگزار شد با برتری 7 بر صفر ملی پوشان فوتبال کشورمان به اتمام رسید. برای تیم ایران در مصاف با فلسطین محمد قاضی (1+45)، کریم انصاریفرد (50)، جواد نکونام (55 - پنالتی)، جواد کاظمیان (58 و 90 - پنالتی)، پژمان منتظری (59) و پژمان نوری (70) موفق به گلزنی شدند.