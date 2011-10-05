عملیات احداث منطقه گردشگری اخلمد در چناران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر پاکدل گفت: منطقه تفریحی، گردشگری واقامتی اخلمد در دو فاز پیش بینی شده است که اولین فاز آن در فضایی بالغ بر 452هزار متر مربع همزمان با هفته گردشگری کلنگ زده شد.

وی افزود: در فاز یک این پروژه ویلاهای اقامتی جهت اقامتهای یک روزه، چند روزه،کمپینگ ها، دریاچه مصنوعی، فواره موزیکال مجموعه پذیرایی مجلل و فضای بازی کودکان پیش بینی شده است.

پاکدل اظهار داشت: این پروژه در راستای توسعه زیر ساخت های گردشگری و ایجاد فضای مناسب از جاذبه های طبیعی ساخته شده و فاز اول آن طی سه سال با هزینه ای برابر 940میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.