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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

مهری خبر داد:

فعالیت 350 دامداری صنعتی در استان چهارمحال وبختیاری

فعالیت 350 دامداری صنعتی در استان چهارمحال وبختیاری

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری از فعالیت 350دامداری صنعتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهری ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه 350 دامداری صنعتی در این استان فعالیت می کنند، افزود: 650 دامداری پروانه تاسیس گرفته اند که 350 تا ازاین دامپروری ها فعالیت می کنند.

مهری اظهار داشت:350 دامپروری در این استان پروانه تاسیس گرفته اند که ازاین تعداد 150دامپروری به صورت دایمی فعالیت می کنند.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به احداث 9 مجتمع دامپزشکی دراستان، بیان داشت: هشت مجتمع در استان به صورت فعال در استان مشغول به کار هستند.

مهری اذعان داشت: یک میلیون و900راس گوسفند در سراسر استان واکسینه شدند.

وی گفت: 14هزار و385 راس گاو نیز دراین استان تحت پوشش واکسن شاربون قرار گرفتند.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: دوهزار لیترشربت انگل برای 200هزار راس گوسفند در مناطق عشایری در اختیارعشایر قرارداده شد.
 

کد مطلب 1425404

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