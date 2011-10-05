فعالیت 350 دامداری صنعتی در استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مهری ظهرچهارشنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه 350 دامداری صنعتی در این استان فعالیت می کنند، افزود: 650 دامداری پروانه تاسیس گرفته اند که 350 تا ازاین دامپروری ها فعالیت می کنند.

مهری اظهار داشت:350 دامپروری در این استان پروانه تاسیس گرفته اند که ازاین تعداد 150دامپروری به صورت دایمی فعالیت می کنند.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری با اشاره به احداث 9 مجتمع دامپزشکی دراستان، بیان داشت: هشت مجتمع در استان به صورت فعال در استان مشغول به کار هستند.

مهری اذعان داشت: یک میلیون و900راس گوسفند در سراسر استان واکسینه شدند.

وی گفت: 14هزار و385 راس گاو نیز دراین استان تحت پوشش واکسن شاربون قرار گرفتند.

مدیرکل اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال وبختیاری تصریح کرد: دوهزار لیترشربت انگل برای 200هزار راس گوسفند در مناطق عشایری در اختیارعشایر قرارداده شد.

