بررسی فاصله بین صنعت و دانشگاه در برنامه" خط فاصله" رادیو البرز

تهیه کنننده برنامه خط فاصله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور اصلی برنامه خط فاصله، بررسی فاصله بین صنعت و دانشگاه و یافتن حلقه مفقوده بین این دو بخش است.

حامد توکل افزود: در این برنامه به بررسی عدم مهارت دانشجویان در رشته های تحصیلی پرداخته می شود و اینکه چرا صنایع از حالت سنتی به حالت علمی روی آورده اند.

وی گفت: هر برنامه با پرسش یک دانشجو آغاز ، سپس از صاحبان صنایع و مسئولان دانشگاه پی گیری می شود و در پایان یک محقق موفق در عرصه ی دانشگاه و صنعت موضوع را نتیجه گیری می کند.

توکل بیان کرد: در برنامه خط فاصله هر روز به یکی از سرفصل های مهم دانشگاهی پرداخته می شود و مسائلی مانند واحد های عملی (ازمایشگاه ،کارگاه و...) ، واحد های تئوری، پروژه کاراموزی و پایان نامه،انجمن های علمی ،پارک های علمی و فناوری،بازار کار و اشتغال ویژگی این برنامه است که آنرا از سایر برنامه ها متمایز می کند.

وی یادآور شد: همچنین در این برنامه یک لیست انتظار وجود دارد که در ان دانشجویان ثبت نام کرده و سپس با پیگیری های انجام شده به سمت کاراموزی و بازار هدایت می شوند. این برنامه محصول گروه فرهنگ و آموزش شبکه رادیویی مهارت به مدت 30 دقیقه در ساعت 13:30 پخش می شود.



عوامل این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری حامد توکل را سیاوش عقدایی کارشناس مجری، گزارشگرناصر یوسفیان و هماهنگی حدیث یکتا تشکیل می دهند.

