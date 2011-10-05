پیشرفت توام با عدالت با تفکیک کار ملی و محلی اتفاق می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در همایش پژوهشگران محله که در تالار ایوان شمس برگزار شد با بیان این مطلب افزود: اگر تفکیک کار ملی و محلی و به تعبیری کار تولی گری و تصدی گری اتفاق نیفتد و تا آخرین رده های پایین نیاید مشکلات حل نمی شود ، باید تصمیم ها را از بالا گرفته و اجرا را از پایین ترین سطوح شروع کنیم .

وی اضافه کرد: از روزی که کتاب خواندن را یاد گرفتیم دیدیم در کتاب ها نوشته شده ایران کشوری در حال توسعه است و الان که پیر شده ایم هم هنوز می نویسند ایران کشوری است در حال توسعه ، کی این توسعه می خواهد اتفاق بی افتد، معلوم نیست.

قالیباف ادامه داد: این توسعه و پیشرفت با تفکیک کار ملی و محلی در سطوح مختلف اتفاق می افتد ما باید از این حالت تمرکز گرایی که در کشور داریم نجات یابیم . این تنها مربوط به دولت مرکزی نیست و در هر ساختار و سازمانی از جمله شهرداری تهران هم باید اتفاق بیافتد.

شهردار تهران اضافه کرد: همان طور که بارها گفته ام من با درد تک تک محلات شهر تهران آشنایی ندارم که بخواهم برای هر محله تصمیم بگیرم . من اگر اطلاعات محله را نداشته باشم وقتی هم تصمیمی بگیرم ، تصمیمم بی ربط است از این رو معتقدم به عنوان شهردار تهران وظیفه دارم برای موضوعاتی تصمیم بگیرم که آن موضوعات در مقیاس شهر تهران و فراتر باشد و نباید برای یک محله و یا یک ناحیه تصمیم بگیرم، بلکه در آن ناحیه و محله تصمیمات باید از سوی شورایاران و هیئت امنای محلات گرفته شود . ما در محلات افراد نخبه ، صاحب نظر، اهل فکر و دلسوزی داریم که هم درد محلات را تشخیص می دهند و هم درمان را.

وی با بیان اینکه وضعیت پژوهش در کشور ما مطلوب نیست، افزود : ما در کشور بیشتر مدیریت پژوهش می کنیم تا پژوهش ، در ضمن هنگامی که پژوهشی را به نتیجه می رسانیم نهایتا می خواهیم فوق لیسانس یا دکترا بگیریم و یا مشکل پولمان را حل کنیم در این بخش فاصله بین عقل نظری و عقل ابزاری شکاف بسیار بزرگی است که هنوز نتوانسته ایم آن را پر کنیم .

شهردار تهران بر این باور است که این شکاف از بالا به پایین پر شدنی نیست ، بلکه باید از پایین به بالا پر شود .

قالیباف با اشاره به گذشت 33 سال از انقلاب تصریح کرد : با گذشت این مدت همچنان کارها را با سعی و خطا انجام می دهیم که این گناهی است بزرگ و نابخشودنی و پیش آمده که بارها و بارها یک موضوع را تجربه می کنیم ، این ها چالش هایی است که در حوزه پژوهش و پژوهشگری پیش روی همه ما است.

وی ادامه داد : در حوزه عقل نظری فارق التحصیلانی بیرون می آیند که با ورود در حوزه عقل ابزاری دچار مشکل می شوند ، برای مثال افراد لیسانس و فوق لیسانسی داریم که حتی کوچکترین مشکلات در زندگی شخصی خود را نیز نمی توانند حل کنند و برای تعمیر خودروی شخصی خود باید مکانیک محله اشان را خبر کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه بحث محله و محله محوری مهم ترین رسالت بر دوش شخص من در شهرداری است خاطرنشان کرد: در نخستین جلسه ای که به عنوان شهردار تهران در شورای اسلامی شهر حضور پیدا کردم بحث رویکرد محله محوری را مطرح کردم که البته آن روزها برخی از دوستان با ابهام به این موضوع نگاه می کردند اما کارها را به گونه ای پیگیری کردیم که امروز به اینجا رسیده ایم.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابعاد قدرت جمهوری اسلامی در کلام حضرت امام(ره) گفت : قدرت جمهوری اسلامی در هسته ای شدن، افزایش برد موشکی، افزایش درآمد سرانه و ... نیست . ممکن است این مبنای قدرت دیگر کشورها باشد اما در کشور ما عمق استراتژیک نظام اسلامی و امنیت ملی در قلب و دل مردم است و هر قدر مردم به نظام و انقلاب وابسته تر باشند امنیت بیشتری داریم و از سوی دیگر هر چقدر از این موضوع فاصله بگیریم و ابعاد دیگر قدرت را داشته باشیم این به معنای امنیت ملی تضمین شده نیست .

شهردار تهران با بیان اینکه نظام مقدس ما نظامی مردمی است و همه امورات آن باید به دست مردم حل شود ، اظهار کرد : حضرت امام(ره) به همه دولتمردان باراها تاکید کردند هر کاری که از دست مردم بر می آید دولت حق ندارد آن را انجام دهد و مردم خودشان باید آن را انجام دهند بلکه دولت باید به کارهایی بپردازد که مردم قادر به انجام آن نیستند . حال این سئوال پیش می آید که آیا امروز واقعا این گونه شهر و کشور را اداره می کنیم یا همه چیز را در دست خودمان قبضه کرده ایم ؟

وی با اشاره به اینکه رویکرد محله محوری بر این اساس شکل گرفته ، افزود : معتقدم امروز در حوزه شورای اسلامی شهرها و سیستم انتخابات آن ها مغایرتی با قانون اساسی وجود دارد شاید دوستان در شورای نگهبان این مغایرت را نمی بینند ولی من که قانون را مطالعه کرده ام دیده ام 7 اصل قانون اساسی درباره شوراهای شهر است یکی در یکی از اصل ها در سلسله مراتب شوراها از شورای بخش ، شورای ده ، شورای شهرستان ، شورای استان و شورای عالی استان ها نام برده می شود، که در جایی هم به شورای محلات اشاره شده حال سئوال اینجاست که شورای محلاتی که در قانون اساسی گفته شده در کجا قرار دارد شورای محلات همان شورایی است که در شهرهای بزرگی مثل تهران باید شکل بگیرد. مردم باید اعضاء شورای محلات را انتخاب کنند و حتی شاید لازم باشد اعضاء شورای شهر غیر مستقیم از دل این شوراها بیرون بیایند.

به گفته قالیباف شهرداری تهران در تلاش است تا در رویکرد اجتماعی قدرت را تبدیل به اقتدار کند یعنی قدرت اجتماعی شده و در اختیار مردم قرار گیرد .

وی معتقد است با توجه به این که بودجه شهرداری از مردم گرفته می شود باید مردم در کارها دخیل باشند.

قالیباف با اشاره به اینکه امروز در شهرداری تهران کمترین امکان را از بودجه ملی می گیریم تصریح کرد : امروز حدود 10 الی 12 درصد بودجه شهرداری از بودجه کلان ملی پرداخت می شود که این رقم در گذشته حدود 40 درصد بوده است.

شهردار تهران خطاب به پژوهشگران محله گفت: شما باید سیستم را هوشمند کرده، جلوی سعی و خطا را بگیرید و نقاط قوت و ضعف را بیابید و در یک جمله پژوهشگری کنید نه مدیریت بر پژوهش.

وی ادامه داد : همین طور که می گویم اختیارات را به محلات می دهیم و از این حمایت می کنم از سوی دیگر مدیران محله حق ندارند در مقیاس منطقه و شهر تصمیم گیری کنند البته از پیشنهاد های آن ها در این خصوص استفاده می کنیم.

قالیباف با بیان اینکه بحث محله محوری از 20 سال پیش دغدغه من بوده تصریح کرد: زمان حضور در نیروی انتظامی این رویکرد را دنبال کردم و امنیت را با رویکرد امنیت جامعه محور پیش بردیم . پلیس 110 نیز یکی از این مقوله ها است به طوری که مردم بیشتر از پلیس 110 خدمت می کنند.