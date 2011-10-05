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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

حجت الاسلام طاهری:

سفرهای استانی دولت به معنای احترام به افکار عمومی است

سفرهای استانی دولت به معنای احترام به افکار عمومی است

همدان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رزن گفت: سفرهای استانی دولت به معنای احترام به افکار عمومی است و تاکنون شخصیتی در این جایگاه به شهرستانهای مختلف از جمله رزن سفر نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن طاهری بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم دیدار مردمی رئیس جمهور در شهرستان رزن اظهار داشت: حضور چشمگیر مردم شهرستان رزن در استقبال از رئیس جمهور گواه محبوب بودن وی است.

وی گفت: این حضور فعال و با نشاط مردم قابل تقدیر و ستایش است.

وی با تقدیر از شجاعت و ایستادگی رئیس جمهور در برابر استکبار جهانی، عنوان کرد: این استقامت باعث شد تا آمریکا شمشیر چوبی اش را از غلاف بیرون بکشد و به جهانیان نشان دهد.

حجت الاسلام طاهری با تاکید بر اینکه بیداری مردم در منطقه هیبت استکبار را درهم کوبیده است، گفت: موج بیداری مردم از منطقه خاورمیانه در حال حرکت به سوی اروپاست و روحیه خودباوری در بین ملتها به وجود آورده است.

رئیس جمهور و هیئت دولت در نود و دومین سفر استانی خود وارد همدان شدند و دکتر احمدی نژاد پس از سخنرانی در بین مردم همدان به شهرستان رزن رفت و با مردم این شهرستان گفتگو کرد.

کد مطلب 1425416

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