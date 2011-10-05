به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه ادبی البرز با هدف شناسایی و ساماندهی شعرای استان و ایجاد فضای مناسب رقابتی جهت ارتقاء کیفیت آثار ادبی به صورت ماهیانه در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌شود.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز درباره این جایزه ادبی گفت: در سال‌های اخیر شاهد موفقیت شاعران کرج در جشنواره‌های مختلف ادبی بودیم، از این‌رو برای ارتقای آثار ادبی در زمینه شعر آیینی و شعر آزاد، مراحل برگزاری جایزه ادبی البرز در حوزه هنری استان البرز برنامه‌ریزی شد.

آجرلو با اشاره به بخش‌های مختلف این برنامه، ادامه داد: این جایزه ادبی به صورت ماهاانه برگزار شده و برای هر ماه بخش خاصی در نظر گرفته شده است تا شاعران در دو بخش شعر آیینی و شعر آزاد در فضایی مطلوب به رقابت بپردازند.

معاون فرهنگی حوزه هنری البرز افزود: شاعران استان البرز می‌توانند تا پایان وقت اداری بیست و پنجم هر ماه آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی mahealborz@gmail.comارسال نمایند و آثار ارسالی نباید قبلا در هیچ جشنواره ادبی رتبه کسب کرده باشد.

لازم به ذکر است؛ جایزه ادبی مهرماه در بخش شعر آیینی و با اولویت موضوعی دفاع مقدس برگزار می‌شود.