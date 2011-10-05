کاهش یک هزار و300 نفری کشته های تصادفات امسال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار تقی مهری ظهر چهارشنبه در همایش راهوران محله استان فاس با بیان اینکه کشته های حوادث رانندگی کاهش چشمگیری داشته، گفت: در این مدت تعداد مجروحین نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز با کاهش 9 هزار و 500 نفری روبرو بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال 84 آمار کشته های تصادفات رانندگی در اوج بود، اظهار داشت: در حال حاضر با مقایسه آمار می توان پی برد که تلفات رانندگی طی مدت اخیر کاهش چشمگیری داشته و از 27 هزار نفر به 23 هزار نفر رسیده است.

جانشین پلیس راهور ناجا ادامه داد: به ازای هر 100 هزار نفر در ایران طی یک سال 31 نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند در حالیکه در کشوری مانند فرانسه به ازای هر 100 هزار نفر در سال 7.5 نفر و در ایتالیا 9.3 نفر است و با مقایسه این آمار می توان به بالا بودن تلفات ناشی از حوادث رانندگی در کشور پی برد.

وی افزود: همچنین طی یک سال به ازای هر 100 هزار نفر 45 نفر در استان فارس در حوادث ترافیکی کشته می شوند که این رقم بالاست و باید تدابیری برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات اتخاذ شود.

سردار مهری در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش حوادث رانندگی گفت: طی چند سال اخیر اقدامات زیادی در حوزه فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در مسائل ترافیکی انجام شده اما بازهم به فرهنگ سازی نیاز است.

در ادامه این مراسم فرمانده پلیس راه استان فارس نیز از کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی طی مدت اخیر در این استان خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از 23 هزار و 250 نفر در حوادث رانندگی کشته شدند که از این تعداد یک هزار و 840 نفر مربوط به استان فارس بوده است.

سرهنگ احمد احمدی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری 183 نفر در جاده های این استان کشته شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 49 درصدی کشته شدگان روبه رو بوده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات در این استان تصریح کرد: در بحث آموزش دانش آموزان در مدارس برنامه های موثری انجام شده و علاوه بر این بحث راهوران محله از دیگر اقدامات است که با همکاری و همدلی تمامی مسئولان و ارگانها انجام شده است.