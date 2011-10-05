تهیه سند توسعه فرهنگی و اجتماعی در مقیاس محلی

به گزارش خبرنگارمهر، مرتضی طلایی در همایش "پژوهشگران محله" با تأکید بر امر پژوهش افزود: در شورای اسلامی شهر تهران به دنبال این هستیم تا یک سامانه پژوهشی ایجاد کنیم .

وی با اشاره به نحوه طرح مسئله در محلات تهران از سوی مدیران محلی این امر را مهم دانست و بیان کرد: طرح موضوع و روش حل مسائل در محلات باید به صورت مجزا صورت گیرد. چرا که به نظر می رسد هر محله با توجه به ویژگی های فرهنگی قومیتی و شرایط و تاریخچه شکل گیری خود اقتضائات و تلاش های منحصر به فرد خودش را می طلبد.

طلایی با پیشنهاد تهیه سند توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران از سوی پژوهشگران محله تاکید کرد: براساس این سند می توان فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و محدودیت های محلات را کشف و مبتنی بر مبانی اسناد بالا دست می توان راهکارهای مناسبی را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران ادامه داد: برنامه ریزی در سطح محلات باید به طوری باشد که تهران ترسیم شده به شهری اخلاق مدار و فرهنگی با شهروندانی فرهیخته باشد .

وی خطاب به 374 نفر از مدیران محلات تهران گفت: معدل اکتسابی هر محله بر اساس فاکتورهایی چون باورهای دینی، انقلابی، اخلاق، فرهنگ در هر محله متمایز است ولی در کل هدف باید این باشد که شهر را بر مبنای یک مجموعه از شاخص ها مدیریت کنیم که انسجام و یکپارچگی، مشارکت و روحیه شهروند واقعی را محقق کنیم.

طلایی، عملکرد شهرداری تهران را در ایجاد روحیه مشارکت مردمی و ایجاد ساختار منطقی مبتنی بر تفکر و اندیشه فرهنگی و اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: چشم انداز پیش روی مدیران محله این باشد که مردم را به صورت واقعی در تصمیم گیری و حل مشکلات وارد کرده و نگاهی انسان گرایانه و مردم گرایانه علمی مبنی بر ظرفیت های شهری را پایه گذاری کنند.