زیارت اهل بیت (ع) کلاس اسلام شناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلام علی نعیم آبادی ظهر چهارشنبه در آیین برگزاری نخستین همایش علمی، پژوهشی اردوهای زیارتی و زائران رضوی گفت: زیارت امام هشتم (ع) ازابعاد مختلف جایگاه والایی برخوردار است.

وی اظهار داشت: با توجه به جایگاه رفیع امام رضا(ع) در ایران و در بین شیعیان جهان، برگزاری با شکوه دهه کرامت و ترویج این دهه در جامعه ضروری است.

وی با اشاره به این از حدیث امام رضا(ع) که "در روز قیامت در سه حالت به کمک مومنان می شتابد و آن سه حالت هنگام تقسیم نامه اعمال، گذر از صراط و هنگام وزن اعمال است"،تصریح کرد: زیارت با معرفت و آگاهانه امام رضا(ع) از برترین اعمال شمرده می شود.

آیت الله نعیم آبادی گفت: بهترین راه پیرامون امامت شناسی ترسیم صحیح چهره امامت است که باید این موضوع برای جوانان شفاف سازی شود تا در شناسایی ولی فقیه ازبروز انحرافات جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مبارزه استکبار جهانی علیه زیارت مانند تخریب زیارتگاه ها از ترس آنها از ریشه دواندن اعتقادات دینی در بین مردم ناشی می شود، تصریح کرد: بزرگترین خطر برای استکبار جهانی اجتماعات دینی و زیارت ائمه اطهار(ع) است که این زنگ خطر هنوز هم برای آنها مهم است.