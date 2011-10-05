اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در بهارستان ابلاغ شد

یونس نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمانداری شهرستان بهارستان در جهت اجرای ماده 4 قانون مرکز آمار ایران و همچنین مصوبه هیئت وزیران فرمان اجرا رابه کلیه ادارات سطح شهرستان صادر کرد.

این مسئول عنوان کرد: این فرمان به منظور به صحنه آوردن کلیه ادارات در راستای اجرای هر چه بهتر طرح نفوس و مسکن صادر شد و امیدواریم که این نهادها در مدت زمان اجرای این طرح کلیه امکانات مورد نیاز را تامین کنند.

وی به آخرین اقدامات اجرایی این طرح ملی اشاره کرد و افزود: ما هیچ گونه نگرانی در خصوص این طرح نداریم و در زمان موعود این طرح می تواند زمینه ساز رشد وتوسعه کشور و شهرستان باشد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی همکاری شهروندان را در این طرح مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: رمز موفقیت این طرح در گرو همکاری و همراهی شهروندان است که امیدواریم این مردم قدر شناس نیز همانند دیگر صحنه های به یاد ماندنی بار دیگر آستین های همت را بالا بزنند.

نوبخت در خصوص هرگونه سو استفاده احتمالی مامور نماها از این طرح گفت: یکی از موضوعات مهم ما در جلسات امنیتی و انتظامی همین موارد بوده که تمهیدات ویژه ای در این راستا اندیشیده شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان خطاب به شهروندان این شهرستان اظهار داشت: شهروندان باید با هوشیاری کامل در این طرح با ماموران همکاری داشته باشند و ما نیز به منظور جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی لباس های متحدالشکلی در نظر گرفته ایم.