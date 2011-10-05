80 طلبه تالشی از مزایای تسهیلات بدون بهره بانکی بهره مند می شوند

حجت الاسلام عباس صباحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این میزان تسهیلات به طلاب علوم دینی شهرستان تالش که در طرح تربیت خطیب مبلغ و مبلغه اداره کل تبلیغات اسلامی گیلان شرکت کرده بودند، با شرایط عقود اسلامی پرداخت خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تسهیلات فقط برای خرید یارانه به طلاب پرداخت می شود بر لزوم معرفی هرچه سریعتر این افراد به بانک ها تاکید کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی تالش هدف از این طرح را مجهز کردن مبلغان به تکنولوژی روز بیان کرد و گفت: با پیشرفت علوم و تکنولوژی، خطیبان دینی نیز به علم روز آشنایی پیدا کرده و از فناوری های جدید برای تبلیغ اسلام استفاده کنند.

وی در ادامه هدف از تاسیس دبیرستان صدرا را ترویج فرهنگ غنی اسلام و اندیشه علما دین مبین اسلام دانست و افزود: تاکید مقام معظم رهبری در خصوص بومی سازی علوم انسانی با محوریت قرآن و معارف اسلامی، سر لوحه دبیرستان صدرا بوده و باید برای تحقق این مهم تلاش مضاعف کرد.

صباحی همچنین برترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و گفت: فرهنگ اصلی ترین نیاز و ضرورت یک جامعه است و سایر مسائل بر اساس فرهنگ شکل می گیرد.



وی با بیان اینکه بسیاری از تعاملات موجود در جامعه نشات گرفته از فرهنگ عمومی است، اظهارداشت: فرهنگ هر جامعه یکی از مسائل حیاتی و اساسی است و نظام اسلامی متکی بر فرهنگ دینی بوده و اصل انقلاب و حرکت همه انبیا و اولیا اصلاح امور فرهنگی در جامعه است.

رئیس تبلیغات اسلامی تالش با اشاره به اهمیت حجاب و عفاف و ضرورت توجه به این مقوله در جامعه یادآورشد: مسئولان فرهنگی باید توجه بیشتری به این مسئله داشته و در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بکوشند و برنامه‌ های را اجرایی کنند که مروج اسلام ناب محمدی (ص) باشد.