به گزارش خبرگزاری مهر، ماریا استلا جلمینی، وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا روز 27 سپتامبر در پی اعلام خبر گسیل ذرات نوترینو از سرن ژنو به دستگاه آشکارساز اپرا در لابراتوارهای گرن ساسو واقع در ایتالیا با اشتیاق گفت: "این ذرات در تونلی به حرکت درآمدند که ایتالیا با پرداخت 45 میلیون یورو در پروژه ساخت آن شرکت کرده بود."

این اظهارات به شدت با واکنش تند احزاب سیاسی مخالف و دانشمندان این کشور مواجه شد. در حقیقت ذرات نوترینو از میان سنگهای زیر زمین در فاصله میان سرن تا گرن ساسو گسیل شده بودند و در این فاصله هیچ تونلی وجود ندارد.

احزاب سیاسی مخالف با تمسخر در این خصوص اظهار داشتند: "تونلی که از گرن ساسو شروع می شود و به ژنو می رسد؟ ایتالیا 45 میلیارد یورو برای آن هزینه کرده است؟ سرمایه گذار و اسپانسر بزرگ! احتمالاً ماریا استلا جلمینی وزیر آموزش یک کارشناس بزرگ فیزیک است!"

گروهی دیگر از منتقدان وزیر آموزش، دانشگاه و تحقیقات ایتالیا نیز توضیح دادند: "وزیری که فکر می کند بین گرن ساسو و سرن یک تونل واقعی وجود دارد باید همراه با سایر همکاران خود در دولت هر چه زودتر به خانه برود."

همچنین محققان و استادان دانشگاه نیز در "شبکه 29 آوریل" توضیحات دقیقی را درباره اشتباه این وزیر ارائه کردند.

در ادامه این چالش، دانشجویان شهرهای میلان، ناپل، رم و فلورانس در اول اکتبر به خیابانها آمدند و بار دیگر مسئله اصلاحات جلیمینی را مورد انتقاد قرار دادند.

برپایه اصلاحات جلمینی، بودجه دانشگاهها در بخش تحقیقات و بورسهای تحصیلی کاهش یافته است. این اصطلاحات از سال 2008 تاکنون بارها مورد انتقاد قرار گرفته اند.

این دانشجویان در پیام خود آوردند: "ما پیشنهادات خود را داریم. ما اتلاف وقت نمی کنیم. اما دولت و وزیر آموزش به حرفهای ما گوش نمی دهند."

این دانشجویان 5 اکتبر در تظاهرات اعتراض آمیز دیگری اعلام کردند که 7 اکتبر تظاهرات جدیدی را در 50 شهر این کشور برگزار می کنند.

این دانشجویان در تظاهرات 7 اکتبر خواهان استعفای جلمینی خواهند شد.