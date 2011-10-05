خشم فرانسه و آلمان از وتوی قطعنامه ضد سوری از سوی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در پی ناکامی کشورهای اروپایی در تصویب قطعنامه علیه حکومت سوریه در شورای امنیت، مقامات فرانسه و آلمان واکنش نشان دادند.

بر این اساس "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه طی اظهاراتی که نشانگر خشم وی از بی حاصل بودن ماهها تلاش غرب برای تحریم سوریه بود به تکرار ادعاهای خود علیه حکومت این کشور پرداخت.

وی ضمن اعلام حمایت از مخالفان "بشار اسد"، وی و دیگر مقامات سوری را به کشتار مردم خودشان متهم کرد. ژوپه روز برگزاری نشست شورای امنیت در نیویورک را که به وتوی قطعنامه غربیها توسط روسیه و چین انجامید، "روزی غمبار" برای آنها دانست.

در همین حال "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان از اقدام روسیه و چین در مخالفت با خواست اروپا و آمریکا در شورای امنیت انتقاد کرد. وی مدعی شد اقدام این دو کشور موجب جلوگیری از اجرای وظیفه سازمان ملل در قبال سوریه شده است.

وستروله نیز در سخنانی که حاکی از نارضایتی و خشم برلین بود، ضمن ابراز تاسف از شکست طح اروپاییها در شورای امنیت وتوی قطعنامه ضدسوری در این شورا را "تاسف بار" خواند.