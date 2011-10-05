به گزارش خبرگزاری مهر، کاووس حسنلی درباره این کتاب گفت: این اثر در حقیقت ادامه کتاب "دفتر نسیرن و گل" است که سال گذشته به چاپ رسید و در راستای طرحی مبنی بر گردآوری، چکیدهنویسی و معرفی تمامی مقالهها و یادداشتهایی است که تاکنون درباره حافظ تدوین شدهاند
وی با بیان اینکه این طرح از سال 88 آغاز شده، افزود: "دفتر نسیرن و گل" چکیده 500 مقاله را شامل میشد و "آیینه مهرآیین" نیز چکیده 500 مقاله دیگر را در برمیگیرد که از گذشته تا زمان حاضر ارائه شدهاند.
حسنلی ادامه داد: به پیشنهاد مدیر بنیاد فارسشناسی که پشتیبان این طرح است، در تابستان 89 تصمیم گرفیتم هر تعداد از چکیدهها آماده شد، به عنوان دفتر نخست چکیدهها، در مهر89 به مناسبت یادروز حافظ منتشر شود و چکیدههای دیگر در آینده در دفترهای دیگری به چاپ برسد.
این پژوهشگر اشارهای به آثار منتشر شده در زمینه حافظ پژوهی داشت و توضیح داد: کتابهایی چون "کتابشناسی حافظ" از مهرداد نیکنام، "حافظپژوهان و حافظپژوهی" از ابوالقاسم رادفر، "ابیات بحثانگیز حافظ" از ابراهیم قیصری و "راهنمای موضوعی حافظشناسی" از کاووس حسنلی در کارنامه حافظ پژوهی دیده میشود که هر یک در جای خود به بخشی از نیازهای پژوهشگران پاسخ میدهند و راه حافظ پژوهی را هموارتر میکنند.
وی ادامه داد: اما هنوز جای برخی دیگر از آثار پایهای و کتابهای مرجع خالی مانده که یکی از این مراجع، کتابشناسی توصیفی- تحلیلی حافظ است البته هماکنون در دست تهیه و نگارش است.
حسنلی به دستاوردهای انتشار چنین کتابی اشاره کرد و گفت: این اثر میتواند برای آگاهیبخشی و شتابدهی به پژوهشها بسیار کارآمد باشد و از پدیدآمدن نوشتهها و مقالههای تکراری پیشگیری کند.
وی درباره هدف این طرح توضیح داد: همانطور که در ارتباط با "دفتر نسرین و گل" نیز گفتهام، هدف از این طرح شناسایی و معرفی تمامی نوشتههایی است که درباره حافظ پدید آمده، در چکیدهنویسی و معرفی نوشتهها هیچگونه گزینشی درکار نبوده برهمین اساس روشن است که ارز و ارج نوشتههای معرفی شده هرگز همسان و هماندازه نیست.
این مدرس دانشگاه گفت: برخی از مقالهها به سختی در یکی دو صفحه فشرده میشدند و برخی از آنها ظرفیت معرفی در بیش از یکی دو سطر را نداشتند البته تعداد اندکی از این چکیدهها نیز توسط نویسندگان مقالهها انجام گرفته و در این دسته از چکیدهها، برای هماهنگی با چکیدههای دیگر در این دفتر و تغییرات اندکی صورت گرفته است.
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