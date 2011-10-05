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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

لنگرودی به مهر خبر داد:

اختصاص 10 میلیارد ریال برای ارائه خدمات به دانشجویان کمیته امداد گیلان

اختصاص 10 میلیارد ریال برای ارائه خدمات به دانشجویان کمیته امداد گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس امور فرهنگی کمیته امداد استان گیلان گفت: برای ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد استان در سال تحصیلی جدید 10 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

عباس لنگرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی جدید هزار دانشجوی جدید الورود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند می شوند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر سه هزار و 500 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند که امسال 10 میلیارد ریال برای ارائه خدمات فرهنگی در زمینه های کمک هزینه تحصیلی و دیگر فعالیتهای اردویی و کانونهای تربیتی به این دانشجویان اختصاص یافته است.

رئیس امور فرهنگی کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 90 - 89 تعداد 531 دانشجوی زیرپوشش از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل شدند، گفت: در سال تحصیلی گذشته هفت میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به بیش از سه هزار دانشجوی تحت حمایت پرداخت شده است.
 
وی افزود: در حال حاضر از تعداد سه هزار و 500 دانشجوی تحت حمایت شش دانشجو در مقطع دکتری، 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 60 دانشجو در حوزه های علمیه و بقیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.
 
لنگرودی همچنین از پیش بینی 10 میلیارد ریال دیگرازاعتبارات بخش حمایتی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در استان خبرداد و یادآورشد: هم اکنون 20 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد هستند.
کد مطلب 1425447

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