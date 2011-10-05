اختصاص 10 میلیارد ریال برای ارائه خدمات به دانشجویان کمیته امداد گیلان

عباس لنگرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی جدید هزار دانشجوی جدید الورود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از خدمات حمایتی کمیته امداد بهره مند می شوند.

وی اظهارداشت: در حال حاضر سه هزار و 500 دانشجو تحت حمایت کمیته امداد هستند که امسال 10 میلیارد ریال برای ارائه خدمات فرهنگی در زمینه های کمک هزینه تحصیلی و دیگر فعالیتهای اردویی و کانونهای تربیتی به این دانشجویان اختصاص یافته است.

رئیس امور فرهنگی کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه در سال تحصیلی 90 - 89 تعداد 531 دانشجوی زیرپوشش از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فارغ التحصیل شدند، گفت: در سال تحصیلی گذشته هفت میلیارد ریال کمک هزینه تحصیلی به بیش از سه هزار دانشجوی تحت حمایت پرداخت شده است.

وی افزود: در حال حاضر از تعداد سه هزار و 500 دانشجوی تحت حمایت شش دانشجو در مقطع دکتری، 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، 60 دانشجو در حوزه های علمیه و بقیه در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

لنگرودی همچنین از پیش بینی 10 میلیارد ریال دیگرازاعتبارات بخش حمایتی به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در استان خبرداد و یادآورشد: هم اکنون 20 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت کمیته امداد هستند.