حفظ اقتدار دولت در برگزاری انتخابات سالم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی بعد از ظهر چهارشنبه در سمینار فرمانداران و بخشداران آذربایجان غربی با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اسفند امسال، ضمن تشریح وظایف قانونی فرمانداران در این راستا، افزود: فرمانداران و بخشداران نباید وام دار افراد باشند بلکه باید با حفظ اقتدار دولت در جهت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم گام بردارند .

وی مطرح کردن مسائل قومیتی را از اهداف دشمنان برای خدشه دار کردن چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و بیان داشت: با حفظ وحدت و همدلی میان اقوام و قومیتها، اصل حاکمیت ملی و حقوق مردم را باید رعایت کرد .

فتح الهی همچنین از فرمانداران خواست تا با ارائه مشاوره های فکری به کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، قوانین، مقررات، روند برگزاری انتخابات، ظرفیتها و نیازهای شهرستانها را در اختیار آنها قرار داده تا در برنامه های انتخاباتی خود نیازهای شهرها را لحاظ کنند .

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به برگزاری موفق کنفرانس بین المللی فلسطین در کشور، اظهار داشت: این کنفرانس که با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد نشان داد جمهوری اسلامی ایران پرچمدار نهضت بیداری اسلامی در جهان است .

فتح الهی با اشاره به گوشه ای از سخنان مقام معظم رهبری در این کنفرانس و با بیان اینکه بیانات رهبری به عنوان سند بین المللی در دفاع از آرمان های به حق مردم فلسطین ثبت شد، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با پشتوانه مردمی خود با اقتدار در سراسر جهان حضوری فعال داشته و امروز شاهدیم که پرچم پرافتخار کشور در دنیا به اهتزاز در آمده است .

این مسئول با اشاره به روند توسعه و آبادانی در کشور، عنوان کرد: امروز به برکت نظام اسلامی با وجود توطئه دشمنان نظام و انقلاب، تمامی زیر ساختها برای توسعه کشور آماده است و امروز شاهد پیشرفت در عرصه های مختلف در کشور هستیم .

وی با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات سال های گذشته در کشور، گفت: به جرات ادعا می کنیم بیشترین مشارکت همگانی را در عرصه های مختلف انتخابات در دنیا در جمهوری اسلامی ایران شاهدیم و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا تنها 25 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت می کنند .

25 درصد فرآیند انتخابات مجلس در آذربایجان غربی الکترونیکی انجام می شود

مسئول کمیته فناوری اطلاعات انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی هم در این نشست از انجام الکترونیکی 25 درصد از فرآیند انتخابات مجلس اعم از ثبت‌نام کاندیدها، رای دادن و تجمیع آرا در 90 درصد حوزه های انتخابیه استان خبر داد و بیان داشت: برگزاری انتخابات مجلس فرصت مغتنمی برای توسعه دولت الکترونیک محسوب می‌شود .

علیرضا سهندی افزود: برای برگزاری این انتخابات تعداد قابل توجهی رایانه، چاپگر و نیروی انسانی در شهرستانهای مختلف استان مورد نیاز بوده که باید فرمانداران با جلب مشارکت سایر نهادها در راستای فراهم کردن این امور اقدام کنند تا در ایام برگزاری انتخابات با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه نشویم .