حریفان تیم ملی والیبال در جام جهانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال جام جهانی با حضور 12 تیم برگزار می شود. فرمول این رقابت ها به گونه ای است که هر یک ازتیم های شرکت کننده طی چهار دور با یازده تیم دیگر شرکت کننده دیدار می کند. بر این اساس تیم ملی والیبال ایران که با قهرمانی در آسیا سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آورده است طی سه دور به مصاف حریفان خود می رود. گروه بندی این رقابت ها به این شرح است:

دور اول و دوم:

گروه الف: ژاپن، صربستان، کوبا، آرژانتین، لهستان، ایران

کروه ب: برزیل، روسیه، آمریکا، ایتالیا، چین، مصر

دور سوم:

گروه الف: ژاپن، لهستان، ایران، مصر، چین، آمریکا

گروه ب : روسیه، ایتالیا، برزیل، کوبا، آرژانتین ، صربستان

دور چهارم:

گروه الف: ژاپن، لهستان، ایران، روسیه، ایتالیا، برزیل

گروه ب: مصر، چین، آمریکا، صربستان، کوبا، آرژانتین