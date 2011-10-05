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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

برای ورود به المپیک؛

حریفان تیم ملی والیبال در جام جهانی معرفی شدند

حریفان تیم ملی والیبال در جام جهانی معرفی شدند

حریفان تیم ملی والیبال ایران در دور اول تا چهارم مسابقات جام جهانی به منظور کسب سهمیه لازم برای حضور در بازی‎های المپیک 2012 لندن معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال جام جهانی با حضور 12 تیم برگزار می شود. فرمول این رقابت ها به گونه ای است که هر یک ازتیم های شرکت کننده طی چهار دور با یازده تیم دیگر شرکت کننده دیدار می کند. بر این اساس تیم ملی والیبال ایران که با قهرمانی در آسیا سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آورده است طی سه دور به مصاف حریفان خود می رود. گروه بندی این رقابت ها به این شرح است: 

دور اول و دوم:
گروه الف: ژاپن، صربستان، کوبا، آرژانتین، لهستان، ایران
کروه ب: برزیل، روسیه، آمریکا، ایتالیا، چین، مصر
 
دور سوم:
گروه الف: ژاپن،  لهستان، ایران، مصر، چین، آمریکا
گروه ب : روسیه، ایتالیا، برزیل، کوبا، آرژانتین ، صربستان
 
دور چهارم:
گروه الف: ژاپن، لهستان، ایران، روسیه، ایتالیا، برزیل
گروه ب: مصر، چین، آمریکا، صربستان، کوبا،  آرژانتین
 
مسابقات والیبال جام جهانی 2011 در ژاپن برگزار می شود. در پایان این رقابت ها سه تیم سهمیه حضور در بازی های المپیک لندن را به دست می آورند.
کد مطلب 1425455

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