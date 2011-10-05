اسرائیل تهدیدی برای امنیت خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه بار دیگر فعالیت های هسته ای رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

رسانه های ترکیه با اشاره به سفر اردوغان به آفریقای جنوبی به نقل از وی نوشتند: من در حال حاضر اسرائیل را تهدیدی برای منطقه می دانم.

نخست وزیر ترکیه با بیان این که رژیم اسرائیل دست به "ترویسم دولتی" می زند، سلاح هسته ای تل آویو را بزرگترین خطری خواند که منطقه را تهدید می کند.

این در حالی است که با وجود انتشار گزارشهای متعدد در مورد وجود دهها کلاهک هسته ای در زرادخانه اسرائیل، این رژیم چنین مسئله ای را رد نکرده و در عین حال از پذیرش آن خودداری کرده است.

گفتنی است ترکیه پس از حمله نظامیان اسرائیلی به کاروان آزادی، رژیم صهیونیستی را "دولت ترور" خوانده و ضمن محکوم کردن جنایتهای این رژیم علیه مردم فلسطین، خواستار برخورد بین المللی با تل آویو شده است.