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۱۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

مطلبی به مهر عنوان کرد:

کمبود متخصص در رشته های دامپزشکی/ تربیت نیرو ضروری است

کمبود متخصص در رشته های دامپزشکی/ تربیت نیرو ضروری است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور با بیان اینکه در علوم دامپزشکی نیازمند نگاهی تحولاتی هستیم، تربیت نیروی متخصص در گرایش های متفاوت این رشته را یک ضرورت توصیف کرد و افزود: در این زمینه باید نیروی دکتری (PHD) تربیت کنیم.

دکتر عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه علوم دامپزشکی مورد غفلت واقع شده است، گفت: ساختارهای کنونی دامپزشکی در کشور نیاز به حمایت، تقویت و ارتقا دارد.

وی با بیان اینکه در علوم دامپزشکی نیازمند نگاهی تحولاتی هستیم،  گفت: تربیت نیروی متخصص در گرایش های متفاوت این رشته یک ضرورت است.
 
این مسئول افزود: امروز بیش از 25 رشته تخصصی دامپزشکی در کشور تدریس می شود و لازم است که به کیفیت آن هم توجه شود.
 
مطلبی به لزوم احداث دپارتمانهای تخصصی در این حوزه تاکید کرد و افزود: برای تربیت نیروی دکتری (PHD) باید در همه گرایشهای دامپزشکی مراکز تخصصی ایجاد شود.
 
مطلبی همچنین با اشاره به استفاده از  تکنولوژیهای جدید و فناوریهای نانو در دامپزشکی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا معلومات پژوهشگران این عرصه به روز باشد و از پیشرفتهای جهانی عقب نمانیم.
 
جایگاه ممتاز ایران در تحقیقات دامپزشکی در آسیا
 
به گفته رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور، علیرغم همه کمبودهای موجود، جایگاه ایران در مقایسه با آسیا و خاورمیانه در مجموعه پژوهش دامپزشکی ممتاز است.
 
کد مطلب 1425466

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