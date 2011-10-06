کمبود متخصص در رشته های دامپزشکی/ تربیت نیرو ضروری است

دکتر عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه علوم دامپزشکی مورد غفلت واقع شده است، گفت: ساختارهای کنونی دامپزشکی در کشور نیاز به حمایت، تقویت و ارتقا دارد.

وی با بیان اینکه در علوم دامپزشکی نیازمند نگاهی تحولاتی هستیم، گفت: تربیت نیروی متخصص در گرایش های متفاوت این رشته یک ضرورت است.

این مسئول افزود: امروز بیش از 25 رشته تخصصی دامپزشکی در کشور تدریس می شود و لازم است که به کیفیت آن هم توجه شود.

مطلبی به لزوم احداث دپارتمانهای تخصصی در این حوزه تاکید کرد و افزود: برای تربیت نیروی دکتری (PHD) باید در همه گرایشهای دامپزشکی مراکز تخصصی ایجاد شود.

مطلبی همچنین با اشاره به استفاده از تکنولوژیهای جدید و فناوریهای نانو در دامپزشکی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا معلومات پژوهشگران این عرصه به روز باشد و از پیشرفتهای جهانی عقب نمانیم.

جایگاه ممتاز ایران در تحقیقات دامپزشکی در آسیا

به گفته رئیس موسسه تحقیقات شیلات کشور، علیرغم همه کمبودهای موجود، جایگاه ایران در مقایسه با آسیا و خاورمیانه در مجموعه پژوهش دامپزشکی ممتاز است.

