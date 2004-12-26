مهرعليزاده در جذب بودجه حوزه ورزش موفق عمل كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" اميررضا خادم نماينده مردم تهران وعضوفراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي درجمع خبرنگاران درپاسخ به سوالي مبني اينكه آيا طرح تحقيق وتفحص ازسازمان تربيت بدني بخاطر اعلام نامزدي ومقابله با رياست جمهوري مهرعليزاده عنوان شده گفت: برويد اين سوال را ازطراحان اين طرح بپرسيد.

وي ادامه داد: دركميسيون فرهنگي تحقيق وتفحص ازمركزمشاركت زنان، سازمان ملي جوانان ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مطرح شده است وتحقيق وتفحص از سازمان تربيت بدني به دليل اينكه در اولويت قرارنداشت، قرار شد ازطريق كميته هاي تخصصي درسازمان تربيت بدني پيگيري شود.

خادم درخصوص كانديداتوري مهرعليزاده در انتخابات رياست جمهوري تصريح كرد: هركس كه مي خواهد مي تواند كانديداي رياست جمهوري شود ونبايد كسي را محدود كرد.