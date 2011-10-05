درخشان از شاهین بوشهر جدا شد/ کریمی سرمربی شد، دادگر مدیر عامل

به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان که در ابتدای فصل یازدهم رقابتهای لیگ برتر یکی از گزینه های هدایت تیم فوتبال پرسپولیس بود و از سوی کمیته فنی این باشگاه مورد تایید قرار نگرفت، هدایت تیم شاهین بوشهر را برعهده گرفت اما در پایان هفته نهم به همکاری اش با شاهینی ها پایان داد.

حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر کناره گیری اش از شاهین بوشهر گفت: امروز با آقای افراشته رئیس هیئت مدیره شاهین بوشهر جلسه داشتیم و در پایان برای جدایی به توافق کامل رسیدیم و بدون اینکه حق و حقوقی دریافت کنم به صورت توافقی از این تیم جدا شدم.

جدایی حمید درخشان از شاهین بوشهر در شرایطی صورت گرفت که در روزهای گذشته زمزمه های این جدایی منتشر شده بود و مسئولان این باشگاه نیز مذاکراتی را با فیروز کریمی انجام داده بودند و در نهایت عصر امروز چهارشنبه کریمی سرمربی تیم شاهین بوشهر شد.

علی افراشته رئیس هیئت مدیره شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید حضور فیروز کریمی به عنوان سرمربی در مورد مدیرعامل این باشگاه نیز گفت: علی دادگر به عنوان مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر انتخاب شده است.