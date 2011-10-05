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۱۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

گزارش روزانه بورس/

214 میلیون سهم در بورس تهران تغییر مالکیت یافت

214 میلیون سهم در بورس تهران تغییر مالکیت یافت

داد و ستد 214 میلیون و 672 هزار و 917 برگه سهم به ارزش 545 میلیارد و 549 میلیون و 94 هزار ریال؛ حاصل کار امروز بورس اوراق بهادار تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز چهارشنبه بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل با 107 واحد افزایش به رقم 26 هزار و 863 رسید و شاخص صنعت نیز 132 واحد بالا رفت.

همچنین در داد و ستدهای امروز بازار سهام، شاخص کل با رشدی 107 واحدی مواجه شد و شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 10 واحدی را تجربه کرد.

شاخص بازار اول 105 واحد صعود را تجربه کرد و در مقابل شاخص بازار دوم 26 واحد افت کرد. به صورت کلی معامله گران تالار شیشه ای امروز 214 میلیون و 672 هزار و 917 برگه سهم را به ارزش 545 میلیارد و 549 میلیون و 94 هزار ریال در 20 هزار و 389 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

کد مطلب 1425479

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