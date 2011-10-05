طرح آموزش هنرمندان تئاتر تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی بعداز ‌ظهر چهارشنبه در نشستی با هنرمندان پیشکسوت تویسرکان گفت: پس از تأیید این طرح، در تمام مراکز استان‌ها در سال آینده کلا‌س‌های آموزشی در این خصوص برگزار می‌شود.

وی فعالیت محوری وزارت فرهنگ ارشاد در عرصه کاری تئاتر را اجرای عمومی این مهم برشمرد و تاکید کرد: با حمایت همه‌جانبه , وزارت ارشاد در 239 سالن چندمنظوره، تئاتر به شکل عمومی در مراکز استان‌ها اجرا می‌شود.

معاون هنری وزارت ارشاد گفت: در همین راستا مبلغ 280 میلیون تومان برای توسعه و گسترش اجرای هنر نمایش در سالن‌های جانبی در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های سخت‌افزاری فعالیت‌های فرهنگی‌ هنری در دولت نهم و دهم رشد چشمگیری داشته است، اظهار داشت: اجرای برنامه‌های فرهنگی در بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در راستای اعتلا و تقویت این مهم در همه حوزه‌ها رویکرد محوری دولت بوده است.

اقدامات فعالان عرصه هنر قابل ملاحظه نیست

وی با تأکید بر اینکه جایگاه طرح‌ها و برنامه‌های نرم‌افزاری در عرصه فرهنگ و هنر در کشور متناسب با ابزارهای سخت‌افزاری است، گفت: با وجود اینکه تمام امکانات و تجهیزات در حوزه فعالیت‌های فرهنگی فراهم است اما متأسفانه اقدامات فعالان این عرصه در سطوح مختلف چندان قابل ملاحظه نیست.

معاون هنری وزارت ارشاد، شناسایی پارامترهای مهم و کلیدی برای ایجاد انگیزه در قشر جوان، علاقه‌مند و خلاق را راهکار راهبردی این معاونت برشمرد.

وی عنوان کرد: توجه و تمرکز بر توانمندی و استعدادهای نیروی انسانی مبتکر و جوان برای شناخت نیازها و عوامل تأثیرگذار بر شکوفاسازی این نسل سرشار از انرژی است و باید همه عوامل اجرایی در حوزه هنر با همت مضاعف و بهره‌مندی از کارشناسان زمینه رشد برای قشر جوان را مهیا سازند.

وی یکی از مشکلات موجود در تأخیر به فعل رساندن بهنگام نیازها را هدایت نشدن بودجه در موعد زمانی معین به معاونت هنری خواند و بیان کرد: این مصداق بارز ضعف ساختاری در این بخش است.

شاه‌آبادی با بیان اینکه بهره‌وری اقتصادی از هنر و امور فرهنگی نیازمند پروسه زمانی تعریف شده است، تاکید کرد: تدوین و برنامه‌ریزی طرح کارشناسی شده دقیق بلندمدت‌ با حضور مستمر و پویای فعالان و هنرمندان در عرصه این مهم لازم و واجب است.

ساز و کارهای لازم در همدان برای امور فرهنگی فراهم است

معاون هنری وزارت ارشاد ، تویسرکان را شهری با اصالت فرهنگی غنی و ارزشی خواند و تأکید کرد: ساز و کارهای لازم در استان همدان برای امور فرهنگی فراهم است.

شاه‌آبادی وجود نگارخانه در شهرستان تویسرکان در کنار راه‌اندازی سامانه معرفی آثار هنرمندان را امری مهم و ضروری دانست.

رئیس اداره فرهنگ ارشاد تویسرکان نیز اظهار داشت: در تویسرکان هشت انجمن و دو کارگاه، سه موسسه قرآنی و صنوف فرهنگی و 30 کانون و مسجد فرهنگی در حال فعالیت هستند.

مهدی حاجی زین‌العابدینی عنوان کرد: برگزاری سه جشنواره استانی به میزبانی تویسرکان، برگزاری 9 جشنواره و همایش، ارتقاء تعداد هنرمندان خوشنویسی از چهار نفر به 12 نفر، عضویت 113 هنرمند در صندوق حمایت از هنرمندان، بیمه 32 هنرمند و اعطا وام قرض الحسنه به 34 هنرمند از برنامه‌های ارشاد شهرستان تویسرکان است.